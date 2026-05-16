Pentagon’dan seri üretim hamlesi: 22 binden fazla füze için çerçeve anlaşma imzalandı

Küresel jeopolitik riskler ve bölgesel çatışmaların derinleşmesi, savunma stratejilerinde maliyet etkin yüksek hacimli üretime geçişi zorunlu kıldı. ABD Savunma Bakanlığı, pahalı hassas güdümlü silah stoklarının hızla erimesi riskine karşı yeni bir yapılanmaya gitti. Bu kapsamda Anduril, CoAspire, Leidos ve Zone 5 Technologies şirketleriyle çerçeve sözleşmeler imzalandı. 2027 ile 2029 yılları arasında 10 binden fazla düşük maliyetli seyir füzesinin tedarik edilmesini içeren bu programda, haziran ayından itibaren test füzelerinin alımına başlanacak. Yeni nesil füzeler, geleneksel sistemlerin yerini almaktan ziyade yüksek-alçak maliyet dengesi kurarak envanteri destekleyecek.

Hipersonik mühimmata beş yıllık vizyon

Seyir füzeleriyle paralel yürütülen bir diğer kritik süreç ise hipersonik silah teknolojisinde başlatıldı. Savunma yönetimi, girişim sermayesi destekli Castelion firmasıyla uzun menzilli hipersonik taarruz silahı projesi için özel bir mutabakata vardı. Test ve doğrulama aşamalarının başarıyla tamamlanmasının ardından, şirkete yılda en az 500 adet mühimmat üretmesini sağlayacak iki yıllık bir tedarik sözleşmesi verilecek. Bununla da yetinmeyen bakanlık, beş yıl içerisinde 12 binden fazla hipersonik füze satın alabilmek amacıyla gerekli yasal izinlerin ve bütçe ödeneklerinin çıkarılması için resmi girişimleri hızlandırdı.

Geleneksel tedarik modelinden ticari ortaklığa geçiş

Atılan bu imzalar, savunma sanayiinde uzun yıllardır devam eden geleneksel ihale yöntemlerinden keskin bir kopuşu simgeliyor. Alışılmış ana yüklenici devlerin ötesine geçilerek yenilikçi ve yeni nesil teknoloji firmalarına alan açılması, üretim süreçlerinin hızlanmasını ve sektör içi rekabetin artmasını amaçlıyor. Sabit birim maliyetli üretim lotları üzerinden kurgulanan bu yeni ticari ortaklık modeli, doğrudan devlet yatırımı olmadan firmaların kendi öz sermayeleriyle üretim tesislerini büyütmelerini teşvik ediyor. Böylece hem bütçe üzerindeki mali yük hafifletiliyor hem de gelecekteki olası lojistik darboğazların önüne geçilmesi hedefleniyor.