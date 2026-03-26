Pentagon’un lojistik öncelikleri değişiyor: Ukrayna sevkiyatlarında Orta Doğu revizyonu

Washington askeri çevrelerinde sızan yeni strateji taslağı, ABD’nin savunma sanayii kapasitesinin aynı anda iki devasa çatışma bölgesini beslemekte zorlandığını ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya koyuyor. Pentagon yetkilileri, özellikle son dönemde Orta Doğu’da tırmanan bölgesel gerilimler ve ABD personeline yönelik artan tehdit seviyesi karşısında, eldeki kısıtlı mühimmat rezervini yeniden dağıtma kararı aldı. Bu planlama kapsamında, başlangıçta Kiev’in hava sahasını güçlendirmek amacıyla ayrılan gelişmiş önleyici füzeler ve teknik destek paketlerinin rotası, doğrudan bölgedeki Amerikan üslerine ve stratejik müttefiklerin savunma hatlarına çevriliyor.

Üretim bantlarındaki darboğaz ve güvenlik hiyerarşisi

Bu radikal karar, sadece bir lojistik kaydırma değil, aynı zamanda Amerikan dış politikasında Ukrayna’ya verilen mutlak öncelik döneminin teknik engellere takıldığının da bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Savunma sanayi devlerinin üretim bantlarındaki gecikmeler ve özellikle Patriot gibi karmaşık sistemlerin üretim süresinin uzunluğu, Washington’ı bir güvenlik hiyerarşisi kurmaya zorladı. Orta Doğu’daki enerji hatlarının güvenliği ve Amerikan askeri varlığının korunması, şu anki konjonktürde Ukrayna’nın Rus hava saldırılarına karşı yürüttüğü savunma mücadelesinin önüne geçmiş durumda. Bu durum, Pentagon’un elindeki sınırlı kaynağı en sıcak gördüğü noktaya kanalize etme zorunluluğundan kaynaklanıyor.

Kiev hattında savunma zafiyeti riski

Öte yandan, sevkiyatların bu şekilde yön değiştirmesi Ukrayna cephesinde ciddi bir savunma zafiyeti yaratma riski taşıyor. Kiev yönetimi uzun süredir Batı’dan hava savunma kapasitesini artırmasını talep ederken, Pentagon’un bu yeni eğilimi sahadaki dengeleri Rusya lehine değiştirebilir. ABD ordusunun kendi stoklarını koruma içgüdüsü ile müttefik desteği arasındaki bu hassas denge, önümüzdeki dönemde Washington’ın küresel askeri liderliğini ve müttefiklerine verdiği güvenlik garantilerini de test edecek. Savunma harcamalarındaki devasa bütçelere rağmen yaşanan bu mühimmat krizi, modern savaşın tüketim hızının endüstriyel kapasiteyi çoktan aştığını tüm dünyaya ilan ediyor.