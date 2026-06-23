Pentagon’un milyon dolarlık finansman hamlesi savunma sanayideki mıknatıs krizini çözebilir mi?

Askeri radar sistemlerinden güdümlü füzelere, savaş uçaklarından akıllı mühimmatlara kadar en hassas savunma teknolojilerinin kalbinde yer alan kalıcı mıknatıslar, üretim zincirindeki tıkanıklıklar sebebiyle Pentagon'un öncelikli güvenlik sorunu haline geliyor. Nadir toprak elementlerinin madenlerden çıkarılması tek başına yeterli olmazken, bu ham maddelerin nihai teknolojik ürüne dönüştürülmesini sağlayan 'ara işleme' süreçlerinde küresel pazarın tek bir coğrafyada yoğunlaşması tedarik güvenliğini tehdit ediyor. OSC tarafından onaylanan bu dev bütçeli finansman desteği, ara işleme süreçlerinin yerlileştirilmesini sağlayarak ordu envanterinin lojistik ağını güvence altına almayı hedefliyor.

Askeri teknolojide tedarik güvenliği tehlikede

F-35 savaş uçaklarından nükleer denizaltılara kadar her bir gelişmiş platform, yüzlerce kilogram ağırlığında yüksek performanslı kalıcı mıknatısa ihtiyaç duyuyor. Bu mıknatısların ham maddesi olan nadir toprak elementleri dünyanın farklı bölgelerinden çıkarılsa da metallere ve alaşımlara dönüştürülme süreci, yani kritik orta aşama tamamen dış pazarların inisiyatifinde ilerliyor. Pentagon, imzaladığı bu 725 milyon dolarlık anlaşma ile stratejik bir kör noktayı kapatmayı amaçlıyor. Finansmanın aktarılacağı Energy Fuels şirketinin Utah eyaletindeki White Mesa tesisi gibi mevcut altyapılar, bu ham maddeleri doğrudan silah sistemlerinde kullanılabilir bileşenlere dönüştürecek kapasiteye ulaştırılıyor.

Tedarik zincirinde küresel bağımlılığa karşı radikal adım

Finansal destekle birlikte Energy Fuels şirketinin yurt içindeki tesis altyapısını büyüterek üretim kapasitesini hızla yukarı çekmesi planlanıyor. Atılan bu imza, Pentagon'un kritik askeri bileşenlerde yabancı küresel tedarikçilere olan bağımlılığı azaltma stratejisinin en somut ve en büyük adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Yapılan değerlendirmeler, 725 milyon dolarlık bu şartlı kredinin sadece bir şirkete verilen mali destek olmadığını, ABD'nin ulusal savunma sanayisinde radikal bir dönüşüm başlatarak ham maddeden son ürüne kadar uzanan zincirin tüm halkalarını kendi sınırları içine toplama kararlılığının bir göstergesi olduğunu ortaya koyuyor. Küresel ölçekte yaşanan ticari restleşmeler ve ihracat kısıtlamaları göz önüne alındığında, bu yerlileşme hamlesinin askeri operasyonel sürdürülebilirlik açısından hayati bir kalkan görevi görmesi bekleniyor.