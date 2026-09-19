Pentagon'un mühimmat stokları tükendi mi?

Pentagon Genel Müfettişliği, İran savaşı için Kongre'ye sunulması zorunlu olan ilk Epic Fury raporunu açıkladı. 28 Şubat ile 30 Haziran arasındaki dört aylık dönemi kapsayan rapora göre operasyonun toplam maliyeti 33,4 milyar dolar oldu. Bunun 22,3 milyar doları doğrudan harcanan mühimmata gitti. 3,7 milyar dolarlık kısım ekipman kayıplarının yenileme maliyeti olarak hesaplandı. Bu hesaplamaya üslerin ve altyapının onarım maliyetleri dahil edilmedi.

Resmi kayıtlarda ilk kez açık kabulü

Raporun en dikkat çeken bölümü Tedarik ve İdamedan Sorumlu Müsteşarlık Ofisi'nin değerlendirmesi oldu. Ofis, mühimmat harcamalarının stratejik envanter açıklarına yol açtığını ve mühimmat ikmalinde sanayi tabanındaki darboğazları ortaya çıkardığını belirtiyor. Bu ifade, aylardır Washington'da tartışılan mühimmat sıkıntısı iddiasının Pentagon'un kendi iç denetimi tarafından ilk kez resmi olarak doğrulanması anlamına geliyor. Beyaz Saray bugüne kadar stokların yeterli olduğunu ve devasa mühimmat birikimi bulunduğunu savunuyordu.

Üç kritik darboğaz

Rapor, açığın sadece tüketimin yüksek olmasından kaynaklanmadığını, üretim altyapısının zaten kırılgan olduğunu ortaya koyuyor. Savunma sanayinin kapasitesini artırmak için önemli bir zamana ihtiyaç duyduğu vurgulanıyor. En kalıcı tıkanıklıkların üç alanda yoğunlaştığı belirtiliyor. Birinci neden katı roket motoru üretimindeki tıkanıklık. İkinci neden yüksek nitelikli patlayıcı ve itici yakıt teminindeki sıkıntı. Üçüncü neden ise kalifiye iş gücü eksikliği. Pentagon, bu tabloya karşı tedarik süreçlerini sadeleştirmek, üretim sürelerini kısaltmak ve kritik malzemeleri önceden stoklamak için çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Bütçe var kapasite yok

Beyaz Saray 24 Haziran'da Kongre'ye 87,6 milyar dolarlık acil ek bütçe talebi sundu. Talebin 67,1 milyar doları doğrudan Pentagon'a ayrılırken, 21 milyar doları sadece mühimmat alımı için planlandı. Rakam, sorunun para değil kapasite sorunu olduğunu gösteriyor. Ek bütçe ayrılsa bile Tomahawk ve SM-6 gibi sistemlerin üretim hattından çıkması aylar sürüyor. Bu durum, Almanya'nın ABD'den Typhon fırlatıcıları ve Tomahawk füzeleri satın alma kararının arka planını da açıklıyor. Epic Fury raporu, İran savaşının en kalıcı mirasının sahadaki hasar değil, Pentagon depolarındaki boşluk olabileceğini gösteriyor.