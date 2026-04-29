Peru göklerinde ‘Viper’ dönemi: Lockheed Martin imzayı duyurdu

Yaklaşık 3,5 milyar dolarlık hacme sahip olan stratejik anlaşma, Peru’nun uçağın dünyadaki 30. kullanıcısı olmasını sağlarken bölgesel askeri dengeleri de yeniden şekillendiriyor. Siyasi tartışmaların gölgesinde atılan imzalar, Peru Hava Kuvvetleri’nin gelecek 40 yılını garanti altına almayı hedefliyor.

Güney Amerika’nın savunma doktrininde tarihi bir değişim yaşanıyor. Lockheed Martin, yaptığı resmi açıklama ile Peru’nun yeni nesil savaş uçağı tercihini F-16 Block 70 (Viper) modelinden yana kullandığını konfirme etti. İsveçli Saab ve Fransız Dassault gibi dev rakiplerin arasından sıyrılan F-16, Peru Hava Kuvvetleri’nin (FAP) envanterindeki yaşlanan MiG-29 ve Mirage 2000 filosunun yerini alacak.

Bütçe krizinin gölgesinde stratejik karar

Anlaşma süreci, Peru iç siyasetinde yaşanan sert tartışmalar ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle oldukça kritik bir zeminde ilerledi. İhale sürecinde yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle bakanlık düzeyinde istifalar yaşanmasına rağmen, hükümet 20 Nisan itibarıyla resmi sözleşmeyi imzalayarak ilk taksit olan 462 milyon dolarlık ödemeyi gerçekleştirdi. Toplam maliyeti 3,5 milyar dolara ulaşan paket; uçakların yanı sıra eğitim, lojistik destek ve modern mühimmat sistemlerini de kapsıyor.

Bölgesel güç dengesi ve teknolojik dönüşüm

F-16’nın en gelişmiş versiyonu olan Block 70, gelişmiş radar sistemleri ve yüksek durumsal farkındalık kabiliyeti ile Peru’ya bölgede stratejik bir üstünlük vaat ediyor. Bu tedarik hamlesi sadece bir envanter yenilemesi değil, aynı zamanda Peru’nun ABD ile olan savunma bağlarını derinleştiren jeopolitik bir hamle niteliği taşıyor. Lockheed Martin’in Güney Carolina’daki tesislerinde üretilecek olan uçakların teslimat takvimi, Peru’nun bölgedeki operasyonel kabiliyetini zirveye taşıyacak bir sürecin başlangıcını temsil ediyor.