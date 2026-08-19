Peru’nun Hava Kuvvetleri’nde F-16 rüzgarı: Filo hedefi 24 uçağa çıkarılıyor

Güney Amerika ülkesinin askeri envanterini yapılandırma çabalarında, hava gücünün caydırıcılık sınırlarını kökten değiştirecek yeni bir aşamaya geçildi. Savunma kaynaklarından edinilen bilgilere göre Peru, daha önce üzerinde uzlaşılan ve resmi süreçleri başlatılan başlangıç paketine ilave olarak 12 adet daha F-16 Block 70 savaş uçağı almayı planlıyor. Bu hamle, ülkenin sınır güvenliği ve hava hakimiyeti operasyonlarında tek bir tip modern platforma odaklanma stratejisinin en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.

Askeri yetkililer, hava kuvvetlerinin asgari düzeyde de olsa modern bir caydırıcılık kabiliyetine sahip olabilmesi için toplam envanterin 24 adet yeni nesil savaş uçağından oluşmasının zorunlu olduğunu vurguluyor.

Lockheed Martin’den bütçeyi zorlamayan çarpıcı hamle

Bu genişleme planının arkasında, küresel ölçekte yürütülen yoğun pazar rekabeti ve üretici firmanın geliştirdiği esnek bütçe politikaları yer alıyor. İlk aşamada 12 uçaklık ilk parti için milyarlarca dolarlık bir maliyet öngörülürken, savunma sanayisi üreticisi Lockheed Martin'in Peru hükümetinin mali sınırlarına uyum sağlamak adına teklifini revize ettiği belirtiliyor.

Şirketin, ilk aşamadaki maliyet sınırlarına çok yakın bir bütçe çerçevesinde uçak sayısını iki katına çıkaracak yeni bir paket opsiyonu sunması, Peru yönetiminin 24 uçaklık nihai hedefe yönelmesini hızlandırdı. Yapılan bu stratejik fiyat indirimi, Peru’nun Avrupa menşeli diğer rakipler yerine tamamen Amerikan sistemlerine yönelmesindeki en büyük etken oldu.

MiG-29 ve Mirage dönemi kapanıyor

Peru Hava Kuvvetleri, onlarca yıldır hizmet veren Rus yapımı MiG-29 ve Fransız menşeli Mirage 2000 jetlerinin idame süreçlerinde, yedek parça tedariki ve lojistik kısıtlamalar nedeniyle ciddi operasyonel zorluklar yaşıyordu. Gelişmiş AESA radarları, yenilenmiş aviyonik sistemleri ve modern veri bağı yetenekleriyle donatılmış F-16 Block 70 (Viper) modelinin seçilmesi, ülkenin havacılık tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Bölgesel güç dengeleri yeniden şekillenecek

Satın alma sürecine ilişkin ilk resmi ödemelerin yapılması ve iki ülke arasındaki savunma ortaklığının derinleşmesiyle birlikte, Peru’nun bölgedeki askeri ağırlığı da artacak. ‘NATO üyesi olmayan ana müttefik’ statüsüne sahip olan Peru, bu büyük filo alımıyla birlikte yalnızca hava sahasını korumakla kalmayacak; aynı zamanda uluslararası askeri iş birliklerinde ve ortak eğitim programlarında çok daha entegre bir rol oynayacak.