Piraeus Bank ve EIB’den Yunan savunma sanayisine 100 milyon Euro finansman
Yunanistan’ın Piraeus Bank ile Avrupa Yatırım Bankası (EIB), küçük ve orta ölçekli Yunan savunma şirketlerine destek sağlamak amacıyla 100 milyon Euro’ya kadar finansman sağlayacak bir anlaşma imzaladı. Bu hamle, Avrupa Birliği’nin savunma sektörüne en az 3 milyar Euro yatırım yapma planının bir parçası olarak öne çıkıyor ve talep artarsa fon miktarı artırılabilir.
Piraeus Bank, EIB fonlarını kullanarak siber güvenlik ve savunma alanında faaliyet gösteren birkaç yüz küçük ve orta ölçekli şirkete toplamda 200 milyon euroya kadar finansman sağlayabileceğini açıkladı. Banka, bu tür bir anlaşmayı EIB ile imzalayan ilk Yunan bankası oldu.
Yunanistan, 2035 yılına kadar 28 milyar Euro’dan fazla silah alımı yapmayı planlıyor
Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası Deutsche Bank, daha önce benzer bir anlaşma imzalamıştı. Yunan hükümeti, 2035’e kadar yapılacak 28 milyar euroluk savunma harcamasının yaklaşık 7 milyar Euro'sunu yerli savunma şirketlerine ayırmayı planlıyor.
EIB yetkilileri, benzer anlaşmalar için diğer Yunan bankalarıyla da görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Uzmanlar, bu iş birliğinin Yunan savunma sanayisini güçlendireceğini ve şirketlerin finansmana erişimini artıracağını vurguluyor.