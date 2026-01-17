Piraeus Bank ve EIB’den Yunan savunma sanayisine 100 milyon Euro finansman

Piraeus Bank, EIB fonlarını kullanarak siber güvenlik ve savunma alanında faaliyet gösteren birkaç yüz küçük ve orta ölçekli şirkete toplamda 200 milyon euroya kadar finansman sağlayabileceğini açıkladı. Banka, bu tür bir anlaşmayı EIB ile imzalayan ilk Yunan bankası oldu.

Yunanistan, 2035 yılına kadar 28 milyar Euro’dan fazla silah alımı yapmayı planlıyor

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası Deutsche Bank, daha önce benzer bir anlaşma imzalamıştı. Yunan hükümeti, 2035’e kadar yapılacak 28 milyar euroluk savunma harcamasının yaklaşık 7 milyar Euro'sunu yerli savunma şirketlerine ayırmayı planlıyor.

EIB yetkilileri, benzer anlaşmalar için diğer Yunan bankalarıyla da görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Uzmanlar, bu iş birliğinin Yunan savunma sanayisini güçlendireceğini ve şirketlerin finansmana erişimini artıracağını vurguluyor.