Polonya, ABD'den AH-64E helikopteri alacak

Polonya Savunma Bakanlığı, ülkenin silahlı kuvvetleri için 96 adet Boeing üretimi AH-64E Apache taarruz helikopterini, ilgili teçhizat ve silahlarla birlikte satın almak üzere ABD hükümeti ile bir anlaşma imzaladı. İmza töreni 13 Ağustos’ta Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Helikopterler, Mi-24 helikopterlerinin yerini alacak

Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tarafından açıklanan ABD hükümetiyle yapılan anlaşma uyarınca helikopterler hedefe angajman ve keşif açısından yeni muharebe yetenekleri sağlayacak ve Polonya’nın Sovyet üretimi Mi-24 helikopterlerinin yerini alacak.

Askeri iş birliğinde önemli bir dönüm noktasına işaret eden bu alım, Polonya’nın silahlı kuvvetlerini modernize etme kararlılığına işaret ederken, artan güvenlik endişeleri karşısında ABD’nin Doğu Avrupa’daki çıkarlarını da güçlendirmektedir. Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kosiniak-Kamysz etkinlik sırasında, “Bugün Polonya Silahlı Kuvvetleri'ni en modern AH-64E Apache taarruz helikopterleriyle donatma konusunda bir kilometre taşı oluşturuyoruz.” dedi.

Polonya, ABD'nin ardından Apache’nin dünyadaki ikinci büyük kullanıcısı olacak

Kosiniak-Kamysz, satın almanın bir parçası olarak imzalanan offset anlaşmaları kapsamında, Polonya’nın savunma sanayisinin helikopterlerin bakımı ve iyileştirilmesinde yer alacağını belirtti. Ayrıca sözleşme tutarının da yaklaşık 10 milyar dolar değerinde olduğu belirtilmektedir. Açıklamaya göre Polonya’ya 96 adet AH-64E Apache tesliminden sonra Polonya Ordusu, ABD Ordusu’nun ardından Apache’nin dünyadaki ikinci büyük kullanıcısı olacak.

France 24 kaynaklı haberde de belirtildiği üzere 9 Ağustos günü Varşova, yüzlerce AIM-120C AMRAAM hava-hava füze alımına ilişkin bir anlaşma yapıldığını duyururken, 12 Ağustos günü de yine ABD’den Patriot hava savunma sistemleri için 48 adet fırlatma rampası yapımına ilişkin bir sözleşme imzalandı.