Polonya, ABD'ye kalıcı üs teklif etti

Varşova yönetiminin bu resmi hamlesi, Washington'dan son dönemde gelen çelişkili askeri planlama sinyallerinin hemen ardından gerçekleşti. Pentagon'un daha önce planlanan 4 bin kişilik rotasyonel asker sevkiyatını son anda askıya alması ve ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'dan çekilecek birliklere paralel olarak Polonya’ya 5 bin ek asker göndereceğini duyurması bölgede belirsizlik yaratmıştı. Polonya, bu tür dönemsel dalgalanmaların önüne geçmek ve Amerikan askeri varlığını ülkeye tamamen bağlamak adına kalıcı bir üs anlaşmasının şart olduğunu savunuyor.

“Asker başına 15 bin dolar bir maliyet değil yatırımdır"

Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, düzenlediği basın toplantısında Polonya topraklarında şu an rotasyonel olarak görev yapan yaklaşık 10000 Amerikan askeri bulunduğunu hatırlattı. Polonya bütçesinden bu askerlerin her biri için yıllık ortalama 15 bin dolar harcandığı bilgisini paylaşan Kosiniak-Kamysz, bu meblağın bir maliyet değil, ülkenin güvenliğine yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı. Savunma Bakanlığı yetkilileri, Pentagon'un kalıcı konuşlanmayı kabul etmesi durumunda, Amerikan askerleri ve aileleri için adeta otonom bir şehir altyapısı inşa etmeye hazır olduklarını belirtiyor.

Görüşmeler planlama aşamasında

Polonya hükümeti, resmi teklifin ardından ABD tarafının projeye sıcak baktığını ancak somut finansal taahhütler ile kapsamlı teknik detaylar talep ettiğini bildirdi. Müzakerelerin henüz planlama ve altyapı hazırlığı aşamasında olduğunu belirten Polonya makamları, kamuoyunda erken bir coşku havası yaratılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, Varşova'nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYİH) %4'ünden fazlasını ayırdığı askeri modernizasyon programı, kalıcı bir Amerikan üssüyle taçlanmış olacak.