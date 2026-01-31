Polonya, Kongsberg’den drone karşıtı hava savunma sistemleri tedarik edecek

Avrupa güvenlik ortamında değişen tehdit spektrumu ve insansız sistemlerin muharebe sahasında artan kullanımı, NATO’nun doğu kanadında konuşlu kuvvetler için alçak irtifa hava savunmasını öncelikli bir kabiliyet alanı haline getiriyor. Bu kapsamda Polonya, mevcut hava savunma mimarisini C-UAS odaklı çözümlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

C-UAS tedarik kapsamı ve sistem entegrasyonu

Bu doğrultuda imzalanan sözleşme, yaklaşık 1,7 milyar dolar büyüklüğünde olup, drone ve benzeri düşük hız-düşük radar kesit alanına sahip tehditlerin tespiti, sınıflandırılması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik entegre sistemlerden oluşan bataryaların tedarikini kapsıyor. Sistemlerin sensör füzyonu, komuta-kontrol (C2) entegrasyonu ve mevcut hava savunma unsurlarıyla birlikte çalışabilirlik esasına göre yapılandırılması planlanıyor.

Teslimatların kademeli olarak gerçekleştirilmesi ve sistemlerin Polonya Silahlı Kuvvetleri’nin mevcut kısa ve çok kısa menzilli hava savunma (SHORAD/VSHORAD) katmanlarıyla entegre edilmesi öngörülüyor. Programın, NATO standartlarıyla uyumlu ağ-merkezli savunma konsepti çerçevesinde icra edilmesi hedefleniyor.

Kongsberg açısından söz konusu tedarik, şirketin Avrupa C-UAS pazarındaki konumunu güçlendirirken, Polonya’da sanayi katılımı, bakım-onarım ve olası yerel üretim faaliyetlerini içeren uzun vadeli iş birliği potansiyeli taşıyor. Anlaşma, Avrupa’da drone tehdidine karşı savunma yatırımlarının hız kazandığı mevcut dönemin teknik ve operasyonel önceliklerini yansıtan önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor.