Polonya, Northrop Grumman ile kritik anlaşma imzaladı

Anlaşma, üretim zincirinin tüm aşamalarını kapsıyor. Mühimmatın tasarımından üretimine, sertifikasyonundan kalite kontrol süreçlerine kadar her adım iki şirketin ortak sorumluluğunda yürütülecek. Niewiadow’un bağlı ortaklıkları Elaboracja Niewiadow ile Zaklady Sprzetu Precyzyjnego Niewiadow ise üretim faaliyetlerinin merkezinde konumlanacak. Bu yapı çerçevesinde, hem Polonya’nın ulusal savunma gereksinimlerine hem de NATO standartlarına uygun mühimmat tedariki sağlanması amaçlanıyor.

Mühimmat üretiminde kritik hamle

Mali detaylar henüz açıklanmasa da üretilecek mühimmatın özellikle Ukrayna savaşıyla birlikte yoğun talep gören 155 mm topçu mermilerini kapsadığı biliniyor. Polonya, son yıllarda bu alandaki üretimini artırmak için çeşitli uluslararası işbirliklerine imza atmıştı ve bu anlaşma da bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Niewiadow Genel Müdürü Adam Januszko, anlaşmanın sadece mühimmat üretimiyle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve yeni ticari fırsatların önünü açacağını vurguladı. Önümüzdeki dönemde çerçeve anlaşmanın somut üretim ve tedarik sözleşmelerine dönüşmesi bekleniyor. Bu gelişme, Polonya’nın savunma sanayi açısından hem ulusal güvenlik hem de Avrupa pazarında rekabet açısından önemli bir adım olarak görülüyor.