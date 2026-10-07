Polonya, Ukrayna sınırına Patriot kalkanı mı kuruyor?

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmaların Doğu Avrupa'daki güvenlik mimarisini sarsması üzerine Polonya, ulusal güvenliğini garanti altına alacak yeni bir askeri konuşlandırma kararı aldı. Savaşın başından bu yana hava sahası ihlalleri ve başıboş füzelerin kendi topraklarına düşmesi gibi doğrudan tehditlerle karşı karşıya kalan Varşova, Ukrayna sınırına yakın stratejik noktalara Patriot hava savunma bataryaları konuşlandıracağını duyurdu.

Caydırıcılık ve stratejik öncelikler

Atılan bu adımın arkasındaki temel itici güç, ülkenin doğu kanadındaki askeri varlığını tahkim etmek ve sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarmak. Polonya savunma kurmayları, bu hamleyle hem olası füze ve drone (İHA/SİHA) tehditlerini anında bertaraf etmeyi hem de bölgedeki caydırıcılık unsurunu pekiştirmeyi hedefliyor. Konuşlandırılacak Patriot sistemleri, yüksek irtifadaki balistik füzeleri ve modern hava araçlarını etkisiz hale getirebilme yeteneğiyle Polonya hava sahasını tam korumalı bir koridora dönüştürecek.

NATO'nun doğu kanadı güçleniyor

Bu karar, Polonya'nın savaşın patlak verdiği ilk günden bu yana izlediği kademeli askeri modernizasyon ve genişleme stratejisinin en somut halkalarından birini oluşturuyor. Aynı zamanda NATO'nun doğu sınırlarının korunması açısından da kritik önem taşıyan bu hamle, ittifakın bölgedeki savunma reflekslerini güçlendiriyor.