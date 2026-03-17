Polonya’da NATO hareketliliği: Gepard hava savunma sistemleri sınavda!

Avrupa’nın doğu kanadında askeri hareketlilik hız kesmiyor. NATO, Polonya topraklarında düzenlediği kapsamlı eğitimle, kara birliklerinin havadan gelebilecek tehditlere karşı nasıl korunacağına dair kritik bir tatbikata imza attı. Tatbikatın merkezinde ise son dönemde Ukrayna sahasındaki başarısıyla adından söz ettiren Alman yapımı "Gepard" (Leopar) uçaksavar sistemleri yer aldı.

Zırhlı birliklerin "hava kalkanı" görevde

Tatbikatın ana senaryosu, hareket halindeki tank konvoyları ve Piyade Savaş Araçlarının (IFV), düşman uçakları ve seyir füzelerinden ziyade; daha sinsi bir tehdit olan alçak irtifa dronlarına karşı savunulması üzerine kuruldu. Gepard sistemleri, sahip oldukları gelişmiş radar teknolojisi ve yüksek ateş gücüyle, zırhlı birliklerin üzerine kabus gibi çöken kamikaze İHA’ları etkisiz hale getirme kabiliyetlerini sergiledi.

Dron tehdidine karşı keskin nişancılık

Modern savaş konseptinin değiştiğine dikkat çekilen tatbikatta, klasik hava savunma füzelerinin maliyetli ve bazen hantal kaldığı noktada, Gepard’ın 35 mm’lik çift namlulu toplarının önemi bir kez daha tescillendi. NATO yetkilileri, özellikle sürü halindeki dron saldırılarına karşı bu tür mobil ve hızlı reaksiyon gösteren sistemlerin, cephe hattındaki zırhlıların hayatta kalması için "hayati" olduğunu vurguladı.

Polonya’dan caydırıcılık mesajı

Eğitim faaliyetleri, sadece teknik bir hazırlık değil, aynı zamanda bölgedeki savunma hattının ne kadar diri tutulduğuna dair stratejik bir mesaj taşıyor. Tankların ilerleyişini havadan koruma yeteneği, olası bir çatışma durumunda operasyonun başarısını belirleyen en temel unsur olarak görülüyor. Gepard birimlerinin sergilediği yüksek isabet oranı, NATO’nun doğu kanadındaki savunma kalkanının ne denli güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.