Polonya’nın ikinci sinyal istihbarat gemisi denize indirildi

Polonya ile Saab arasında imzalanan anlaşma kapsamında üretilen ikinci sinyal istihbarat gemisi denize indirildi. İsveç merkezli Saab tarafından inşa edilen sinyal istihbarat gemisi ORP Henryk Zygalski için Polonya’nın Gdansk şehrinde resmi tören gerçekleştirildi. Törende, Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Paweł Bejda’nın yanı sıra Polonya Savunma Bakanlığı, Silahlanma Ajansı ve program yüklenicileri Saab Kockums AB ve Remontowa Shipbuilding SA’nın temsilcileri yer aldı.

Defence Turk'ten Eren Yiğitoğlu'nun haberine göre, törene katılamayan Polonya Savunma Bakanı W. Kosiniak-Kamysz’ın mektubunu Bakan Yardımcısı Paweł Bejda okudu. Bakan gerçekleştirilen tören hakkında, “Güçlü bir donanma, Polonya için sadece bir prestij meselesi değil, her şeyden önce bir güvenlik garantisidir. Bölgesel sularımızı, ticaret yollarımızı ve kritik altyapımızı etkin bir şekilde koruyabilmeliyiz. Tehditler karşısında, Baltık Denizi’ni kontrol edebilme yeteneği, çıkarlarımızı savunmak ve NATO yükümlülüklerimizi yerine getirmek için hayati önem taşımaktadır. Modern denizcilik teknolojilerine yatırım yapmak, Polonya’nın egemenliğine ve gelecek on yıllar boyunca istikrarına yapılan bir yatırımdır.” dedi.

DELFIN programının stratejik amacı

Saab bünyesindeki Kockums Başkanı Mats Wicksell ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İkinci Polonya SIGINT gemisinin bugün başarıyla denize indirildiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu önemli proje ile Baltık Denizi bölgesinde Avrupa güvenliğini desteklemek amacıyla İsveç ve Polonya sanayileri arasındaki iş birliğini güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Son olarak Polonya Donanması, her iki gemide de kurulum çalışmalarını gerçekleştirecek ve deniz denemelerini gerçekleştirecek. Bu aşamalarının 2027 – 2028 yılları arasında tamamlanması beklenirken sonrasında gemilerin resmi olarak Polonya Donanması’nın envanterine girmesi planlanıyor.