Polonya'ya K9 obüsü ve Homar-K Çok Namlulu Roketatar tedariki

Polonya Silahlanma Ajansı X hesabından yaptığı paylaşımda yeni kara sistemlerinin ülkeye ulaştığını duyurdu. Bu bağlamda Güney Kore’den tedarik edilen K9 kundağı motorlu obüsü ile Homar-K Çok Namlulu Roketatar sisteminin fırlatma modülleri Polonya’ya ulaştı. Yeni gelen partide K9 obüsünden 12 adet yer alırken 4 adet de Homar-K ÇNRA fırlatma modülü yer aldı.

Polonya Silahlanma Ajansı X’te yaptığı paylaşımda ise, “Kısa bir hafta sonu tatilinin ardından Polonya Silahlı Kuvvetleri’ne yapılan önemli silah teslimatlarını raporlamaya geri döndük. Bu sefer 12 adet K9 obüsü ve bileşenleriyle entegre olacak 4 adet Çok Namlulu Roketatar modülü olan Homar-K ‘nin ülkeye gelişini rapor ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

K9 kundağı motorlu obüslerin bir önceki teslimatında 18 adet obüs yer almıştı. Ekim 2023’te Güney Kore’den yola çıkan teslimat, bu yıl içerisinde ülkeye ulaşmıştı. Güney Kore ve Polonya arasında imzalanan sözleşmeye göre toplamda 884 adet K9 obüsünün Polonya Ordusu envanterine dahil edilmesi gerekiyor. Şu anda Polonya’nın envanterine dahil ettiği K9 obüs sayısı ise 108 adet.

İlk başta Polonya 48 adet verilen sipariş vermiş sonrasında 212 adete çıkartmıştı. Polonya, Eylül 2023’te ise Hanwha Defense şirketinden 672 adet K9A1 kundağı motorlu obüs tedarik etmek üzere anlaşma yaptığını duyurmuştu. Army Recognition’un da aktardığı üzere atılan bu adım, Polonya Silahlı Kuvvetleri’nin topçu kabiliyetini ve savunma kapasitesini arttırma kararlılığının bir yansıması.

Homar-K ÇNRA sisteminde güncel durum

Geçtiğimiz Nisan ayında ise Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz başkanlığındaki Polonya heyeti Güney Kore’ye ziyaret gerçekleştirmişti. Heyet, Güney Kore savunma sanayii şirketlerinin üretim tesislerini ziyaret etmişti. Gezi sırasında Hanwha Aerospace şirketi ile Polonya heyeti arasında yeni bir sözleşme imzalanmıştı.

Bu bağlamda Polonya daha önceden tedarik ettiği K239 Chunmoo ÇNRA sistemlerine ek olarak 72 adet daha ÇNRA tedarik etmişti. Yaklaşık değeri 1.6 milyar dolar olan anlaşma, ek 72 adet ÇNRA sistemi ile birlikte, lojistik ve eğitim paketi ile Homar-K fırlatıcılarının entegrasyonunu içeriyor. Ayrıca anlaşma 80 km ve 290 km menzilli binlerce füzenin teslimatı ve üretici şirketten teknik desteği de kapsıyor. Yeni yapılan bu anlaşma kapsamındaki ürünlerin 2026-2029 yılları arasında Polonya’ya teslim edilmesi planlanıyor.

İki taraf arasında yapılan ilk anlaşma 19 Ekim 2022’de K239 Chunmoo ÇNRA Sistemi teslimatı için bir Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştı. Sözleşme Hanwha Defense Başkanı ve CEO’su Son Jaeil ile dönemin Polonya Başbakan Yardımcısı M. Blaszczak tarafından Varşova’da imzalanmıştı. Bu sözleşmede Güney Kore’den Polonya’ya 288 adet K239 Chunmoo ÇNRA ile 23.000 mühimmat tedarik ediliyor. Ek anlaşma ile birlikte toplamda 360 adet ÇNRA sistemi ülkeye ulaşmış olacak. Bu sistemlerden ise şu ana kadar 46 adeti ülkeyi ulaşmıştı.