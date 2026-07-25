Portekiz’den 3,9 milyar Euro’luk FREMM EVO fırkateyni hamlesi

Portekiz, Deniz Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetlerini artırmak ve donanmasını geleceğin tehditlerine karşı modernize etmek amacıyla büyük bir adım attı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lizbon yönetiminin en son teknolojiyle donatılmış üç adet FREMM EVO (Avrupa Çok Amaçlı Fırkateyn Evrimi) çok maksatlı fırkateyn satın alma kararı aldığını açıkladı. Bu kritik anlaşma, iki ülkenin savunma alanındaki iş birliğini derinleştirirken, Avrupa'nın deniz güvenlik mimarisine de önemli bir katkı sunmayı hedefliyor.

FREMM EVO fırkateynlerinin özellikleri

Gelişmiş savaş gemisi teknolojisinin en son örneklerinden biri olan FREMM EVO platformları, üstün çok maksatlı kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Su üstü, hava ve deniz altı savunmasında en üst düzey farkındalık sağlayan yeni nesil dijital radarlar ve sonar sistemleri bu gemilerin en büyük kozu arasında yer alıyor. Aynı zamanda mürettebat iş yükünü minimize eden yapay zeka destekli operasyon ve seyrüsefer otomasyonu ile donatılan platformlar; hem açık deniz devriyelerinde hem de yoğun muharebe senaryolarında esnek kullanım imkanı tanıyan modüler silah sistemlerini barındırıyor. Tüm bu donanımlar, düşük yakıt tüketimi ve optimize edilmiş enerji yönetimi sağlayan çevre dostu hibrit tahrik sistemleriyle destekleniyor.

Stratejik ve ekonomik boyut

Savunma sanayi kaynakları, bu devir işleminin sadece bir askeri tedarik olmadığını, aynı zamanda iki NATO müttefiki arasındaki endüstriyel bağları güçlendirdiğini belirtiyor. Fincantieri öncülüğünde inşa edilecek olan gemilerin, Portekiz Donanması'nın Atlantik Okyanusu'ndaki caydırıcılığını ve NATO görevlerindeki etkinliğini önemli ölçüde artırması öngörülüyor. Anlaşmanın mali detayları ve teslimat takvimine ilişkin resmi belgelerin ise önümüzdeki günlerde taraflarca kamuoyuna duyurulması bekleniyor.