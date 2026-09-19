Rafael, SPICE 1000'i F-35 Adir'e entegre edecek

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Rafael Advanced Defense Systems, SPICE 1000'e ilişkin entegrasyon planını 15 Eylül 2026'da düzenlenen AFA Air, Space & Cyber konferansında duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre çalışmalar Lockheed Martin ile ortaklaşa, ABD'deki tesislerde yürütülüyor. Entegrasyonun İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-35I Adir uçakları için planlandığı bildirildi.

Sistemin teknik özellikleri

SPICE 1000, 453 kilogram sınıfındaki genel maksat bombalarını hassas güdümlü mühimmata dönüştüren bir güdüm kiti olarak tanımlanıyor.

Sistem elektro-optik, kızılötesi ve GPS tabanlı güdüm kullanıyor. 120 kilometrenin üzerinde stand-off menzile sahip olduğu belirtiliyor.

F-35 Adir ile entegrasyon süreci

Mevcut durumda SPICE ailesi farklı F-15, F-16 ve F-35 konfigürasyonlarında kullanılıyor.

Yeni çalışmayla birlikte SPICE 1000'in F-35 Adir'in görev ve hedefleme sistemleri ile uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Entegrasyon takvimine ilişkin resmi bir tarih paylaşılmadı.