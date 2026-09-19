Rafael, SPICE 1000'i F-35 Adir'e entegre edecek
Rafael, SPICE 1000 güdüm kitinin F-35 Adir'e entegrasyonu için Lockheed Martin ile çalışmalara başladığını açıkladı. Açıklama 15 Eylül'de AFA Air, Space & Cyber konferansında yapıldı.
Rafael Advanced Defense Systems, SPICE 1000'e ilişkin entegrasyon planını 15 Eylül 2026'da düzenlenen AFA Air, Space & Cyber konferansında duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre çalışmalar Lockheed Martin ile ortaklaşa, ABD'deki tesislerde yürütülüyor. Entegrasyonun İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-35I Adir uçakları için planlandığı bildirildi.
Sistemin teknik özellikleri
SPICE 1000, 453 kilogram sınıfındaki genel maksat bombalarını hassas güdümlü mühimmata dönüştüren bir güdüm kiti olarak tanımlanıyor.
Sistem elektro-optik, kızılötesi ve GPS tabanlı güdüm kullanıyor. 120 kilometrenin üzerinde stand-off menzile sahip olduğu belirtiliyor.
F-35 Adir ile entegrasyon süreci
Mevcut durumda SPICE ailesi farklı F-15, F-16 ve F-35 konfigürasyonlarında kullanılıyor.
Yeni çalışmayla birlikte SPICE 1000'in F-35 Adir'in görev ve hedefleme sistemleri ile uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Entegrasyon takvimine ilişkin resmi bir tarih paylaşılmadı.