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Rafale savaş uçağına yoğun talep

Rafale savaş uçağına talep artıyor. Fransa, yıl sonuna kadar başta potansiyel müşteri olarak Yunanistan, Kolombiya, Irak, Hindistan veya Fas olmak üzere F4 Standardı Rafale savaş uçağı için siparişi alabilir.

Haber Merkezi
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Rafale savaş uçağına yoğun talep
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Dassault Aviation CEO’su Éric Trappier 30 Ağustos’ta Europe 1’e verdiği bir röportajda, Sırbistan’a satılmış olan 12 adet Rafale savaş uçağına ek olarak yıl sonuna kadar yeni bir satış sözleşmesi daha imzalanması olasılığından bahsetti. Ancak söz konusu potansiyel müşterinin adını vermeyen Éric Trappier çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Söz konusu spekülasyonlar arasında çeşitli olasılıklar değerlendirilmekte.Örneğin Yunanistan, Mirage 2000-5 savaş uçaklarını emekli ettikten sonra Rafale filosunu güçlendirmeyi planladığı için bu müşteri olabilir. Dassault’un uçaklarına ilgi duyduğunu ifade eden Kolombiya da, sık sık adı geçen Irak ile birlikte yarışta olabilir. Ayrıca, sözleşme Hindistan tarafından 26 adet Rafale M (Marine) savaş uçağının satın alınmasıyla ilgili olabilir. Öyle ki halihazırda bu anlaşma Hint makamlarından onay almaya yakın görünüyor.

Tüm bunlara ek olarak günümüze kadar adı her ne kadar geçmemiş olsa da Fas, söz konusu anlaşmaya yakın ülkelerden olarak karşımıza çıkmakta. Son günlerde krallık içinde Rafale siparişi söylentileri hız kazanmaya başladı. Şimdiye kadar Fas’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nden yaklaşık 30 adet Mirage 2000-9 savaş uçağı almaya aday olduğu belirtilmekteydi. Buna ek olarak, Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri doğrulanmamış olmasına rağmen Boeing’in F-15EX’ine de ilgi göstermişti.

Bu bağlamda Defence Arabic adlı site Fas’ın Rafale savaş uçaklarına duyduğu ilgiyi gündeme getiren ilk kaynak oldu. Habere göre bu hamle, son yıllarda ağırlıklı olarak Amerikan silah üreticilerine bel bağlayan Fas’ın savunma teçhizatı kaynaklarını “çeşitlendirme” stratejisinin bir parçası olacak.

Fransa’nın Rafale müşterileri artıyor

Yunanistan’ın 12 adet yeni, 12 adet kullanılmış ve Hırvatistan’ın 12 adet kullanılmış Rafale siparişi, Fransız silah endüstrisi için mütevazı bir müşteri olmaya devam eden Sırbistan, 2021’de İsviçre ve Finlandiya’daki başarısızlıklardan sonra Rafale’i tercih eden üçüncü Avrupa ülkesi ve uluslararası alanda Mısır, Katar, Hindistan, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra 8. ülke olacaktır. Söz konusu yeni savaş uçaklarının alımı Belgrad’ın MiG-21 ve MiG-29’ların yanı sıra eski Yugoslav 30 Soko J-22 Orao ve Soko G-4 Super Galeb avcı uçaklarından oluşan filosunu modernize etmesini de sağlayacaktır.

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