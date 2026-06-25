Raytheon, ABD Hava Kuvvetleri’nden 399 milyon dolarlık dev füze sözleşmesi aldı

ABD savunma sanayinin lider aktörlerinden Raytheon, Pentagon ile olan stratejik ortaklığını kritik bir anlaşmayla pekiştirdi. ABD Hava Kuvvetleri Yaşam Döngüsü Yönetim Merkezi, mühimmat sistemlerinin modernize edilmesi ve operasyonel kabiliyetlerin artırılması amacıyla şirkete toplam değeri 398 milyon 690 bin dolar olan büyük bir füze sözleşmesi verdi. Anlaşmanın detaylarına göre Raytheon; yüksek teknolojiye sahip AMRAAM füze sistemlerinin geliştirilmesi, yazılımsal doğrulaması, parça tedariki ve mühendislik hizmetlerinden sorumlu olacak. Proje kapsamındaki ana üretim ve AR-GE faaliyetleri şirketin Arizona'daki tesislerinde yürütülecek ve küresel hava hakimiyeti stratejilerine doğrudan katkı sağlayacak.

Müttefik ülkeleri kapsayan küresel ortaklık

Bu dev mühimmat sözleşmesi, sadece ABD ordusunun envanterini güçlendirmekle kalmayıp uluslararası askeri ittifakların hava savunma kapasitesini de yeniden şekillendiriyor. Anlaşma, Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programı kapsamında aralarında Türkiye, İngiltere, Güney Kore ve Ukrayna'nın da yer aldığı 31 müttefik ülkeye mühimmat desteği ve modernizasyon çözümleri sunulmasını içeriyor. F-16, F-35 ve Eurofighter Typhoon gibi modern savaş uçaklarının ana vurucu güçlerinden biri olan AMRAAM füzelerinin bu yenileme programı, küresel pazarda RTX hisselerine ve şirketin uzun vadeli sipariş defterine ciddi bir mali ivme kazandırıyor. Yaşanan jeopolitik riskler ve tırmanan bölgesel gerilimler, bu tür büyük ölçekli entegrasyon projelerinin önümüzdeki dönemde de savunma sanayisinin ana gündemi olacağını net bir şekilde gösteriyor.