Raytheon, Avrupa ortaklığıyla Stinger füzesi üretimini iki katına çıkaracak

Genişletilen imalat ağı kapsamında yürütülen endüstriyel iş birliği modelinde, Almanya merkezli firmaların füzenin en kritik bileşeni olan güdüm sisteminin üretimini üstleneceği ve alt parçaları kıta genelinden tedarik edeceği görülüyor. Buna ek olarak, Hollandalı savunma sanayi üreticileriyle de alt montaj süreçlerine yönelik kapsamlı ortaklıkların tesis edildiği, füzeye ait büyük mekanik gövde parçalarının bu yerel tesislerde üretileceği anlaşılıyor.

Son montaj ve test süreçleri hollanda'da yürütülüyor

Avrupa topraklarında kurulacak bu alternatif ekosistemde, üretimi tamamlanan tüm alt gövdelerin son birleştirme, entegrasyon, kalibrasyon ve atış kontrol test işlemlerinin Hollanda’daki askeri sanayi tesislerinde tamamlanacağı belirtiliyor. Bu model sayesinde Amerika kıtasındaki fabrikaların okyanus ötesi lojistik yükünün hafifletilmesi hedeflenirken, müttefik devletlerin kritik hava savunma mühimmatlarına kesintisiz ve daha hızlı erişim sağlayabilmesi adına savunma sanayi üssünün yapısal olarak güçlendirileceği ifade ediliyor.

Çok uluslu yeni sipariş paketleri şekilleniyor

Kıta genelinde hayata geçirilen bu kapasite artırım hamlesinin, kısa vadede yürütülecek çok uluslu yeni sipariş paketlerine doğrudan hukuki ve lojistik altyapı hazırlayacağı fark ediliyor. Halihazırda dünya genelinde onlarca ülkenin birincil yakın hava savunma tercihi olan bu füze sisteminin, bölgesel krizlerin derinleşmesiyle birlikte artan küresel talebi, sanayi altyapısının yerelleştirilmesi sayesinde fiyat istikrarını koruyarak dengelemesi bekleniyor.