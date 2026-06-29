Raytheon, küresel müşteriler için dev füze üretim sözleşmesini revize etti

Raytheon, küresel ölçekteki askeri müşteriler ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları adına yürütülen havadan havaya füze üretim projesinde dev bütçeli bir revizyona gitti. Yeni planlama kapsamında, yakın hava muharebelerinde caydırıcılığı artırıcı iki bin adet gelişmiş güdümlü mühimmatın imalat bandından indirilerek sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Hava savunma ekosisteminde milyar dolarlık imalat dönemi

Küresel güvenlik koridorlarında hava hakimiyeti mücadeleleri hız kazanırken, savunma bütçelerindeki mühimmat stoğu güncellemeleri de devasa hacimlere ulaşıyor. Sektörün ana omurgasını oluşturan imalatçılardan Raytheon, hava sahası güvenliğini tahkim etmek ve envanter verimliliğini korumak amacıyla stratejik bir sözleşme revizyonunu hayata geçirdi. Pentagon ile yürütülen müzakerelerin ardından resmileşen bu tedarik adımı, sadece yerel deniz ve kara unsurlarının değil, aynı zamanda batı ittifakına bağlı deniz aşırı müttefik orduların da operasyonel mühimmat gereksinimlerini doğrudan karşılamayı hedefliyor.

AIM-9X gelişmiş entegrasyon ve üretim bandı

Söz konusu devasa bütçeli anlaşmanın odak noktasını, kısa menzilli kızılötesi güdüm teknolojisinde küresel standart olarak kabul gören AIM-9X Sidewinder sistemlerinin yeni parti üretim süreçleri oluşturuyor. Üretim tesislerindeki montaj hatlarının kapasitesini tam güce ulaştıracak bu hamle, yaklaşık iki bin adet yeni nesil füzenin hatasız bir şekilde tamamlanmasını zorunlu kılıyor. Savaş uçaklarının asimetrik tehditlere ve insansız hava araçlarına karşı en etkili yakın muharebe argümanı olan bu güdümlü sistemler, gelişmiş arayıcı başlık optikleri sayesinde elektronik karıştırma koşullarında dahi yüksek vuruş hassasiyetini koruyabiliyor.

Uluslararası sevkiyatlar ve küresel envanter dengesi

Planlanan bu endüstriyel takvimin tamamlanmasıyla birlikte, tedarik zincirindeki lojistik akışın dünya geneline yayılmış çok uluslu bir askeri müşteri ağına yönlendirilmesi bekleniyor. Teknik kurullarca onaylanan yeni takvim, savunma sanayisindeki üretim sürdürülebilirliğinin ve parça tedarikinin önümüzdeki yıllarda da kesintisiz sürmesini güvence altına alıyor. Maliyet etkinliği yüksek tutulan bu büyük lojistik şemsiye, hava sahası koruma görevlerinde bulunan filoların muharebeye hazırlık derecelerini artırırken, sanayi altyapısına da uzun vadeli bir finansal ivme kazandıracak nitelik taşıyor.