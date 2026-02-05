Raytheon’dan ABD için geniş kapsamlı füze üretim anlaşması

Yeni düzenlemeyle Tomahawk seyir füzeleri üretimi, mevcut yıllık yaklaşık 60 birimden 1.000’e çıkarılacak. Hem deniz hem kara platformları için geliştirilen Tomahawk’lar, uzun menzilli hassas saldırı yetenekleriyle ABD’nin kritik operasyon kapasitelerini güçlendirecek.

AMRAAM üretimi artırılıyor, hava üstünlüğü güçleniyor

AMRAAM hava-hava füzeleri üretimi yılda en az 1.900 adede yükseliyor. Bu füzeler, Amerikan Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri’nin hava üstünlüğünü korumasında kilit rol oynuyor.

Balistik füze önleyicileri SM-3 Block IB ve IIA ile SM-6 füzelerinin üretimi de dramatik şekilde artırılacak; SM-6 üretimi yılda 125’ten 500’ün üzerine çıkacak. SM-6, hava savunması ve balistik füze önleme yeteneklerini bir arada sunan çok amaçlı bir sistem olarak öne çıkıyor.

Üretim, Arizona, Alabama ve Massachusetts’teki Raytheon tesislerinde yürütülecek. Şirket, anlaşmaların mali değerini açıklamadı, ancak uzun dönemli üretim kapasitesine ciddi yatırım yapılacağını belirtti.

Raytheon CEO’su Chris Calio, “Bu anlaşmalar, ABD savunma sanayisinin kritik füze teknolojilerindeki üretim kapasitesini güçlendirmek ve hükümet ile sanayi arasındaki iş birliğini hızlandırmak için büyük bir adım” dedi.