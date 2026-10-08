Raytheon’un ABD Donanması ile 24,4 milyar dolarlık anlaşması ne anlama geliyor?

RTX'in tarihli açıklamasına göre sözleşmenin amacı, SM-6 üretimini artırarak Donanma'ya düzenli teslimat sağlamak. RTX bünyesinde faaliyet gösteren Raytheon, sözleşmeye paralel olarak tesis, insan kaynağı, tedarik zinciri ve üretim otomasyonu alanlarında yatırım yaptığını bildirdi.

Sözleşme süresi ve kapsamı

Sözleşmenin temel süresi beş yıl olarak belirlendi. İki opsiyon yılının eklenmesiyle toplam süre yedi yıla çıkabiliyor. Bu nedenle 24,4 milyar dolarlık üst limitin beşe bölünerek yıllık kesin satış tahmini yapılması yanıltıcı olur. Şirket tutarı "24,4 milyar dolara kadar" ifadesiyle açıkladı. Opsiyonların kullanımı ve teslimat takvimi, gelirin finansal tablolara yansıma zamanlamasını belirleyecek.

Sözleşmenin büyüklüğünü değerlendirmek için şirket ölçeği esas alınabilir. RTX'in 2025 satışları 88 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 24,4 milyar dolarlık üst limit, bu rakamın yaklaşık yüzde 28'ine karşılık geliyor. Ancak biri çok yıllık azami sözleşme değeri, diğeri grubun tek yıllık gerçekleşmiş satışı.

Üretim ve kapasite yatırımları

Füze üretiminde kapasite artışı, yalnızca son montaj hattının hızlandırılmasıyla sınırlı değil. Nitelikli personel, parça tedariki ve üretim ekipmanlarının da aynı kapasite artışına uyum sağlaması gerekiyor. Raytheon, iş gücünü genişlettiğini, savunma sanayisindeki iş ortaklıklarını güçlendirdiğini ve otomasyon yatırımlarını artırdığını belirtti.

Beş yıllık sözleşme, bu yatırımlar için daha uzun vadeli sipariş görünürlüğü sağlıyor. Şirket, Donanma'ya SM-6 tedarikini düzenli kılmayı hedeflediğini açıkladı. Raytheon, üretim kapasitesinde önemli artış planladığını bildirse de yıllık üretim adedi veya yeni kapasite hedefine ilişkin sayısal bir hedef paylaşmadı.

SM-6'nın görev alanı

SM-6, hava hedefleri, su üstü hedefleri ve balistik füzelere karşı kullanılabilen çok görevli bir füze olarak tanımlanıyor. RTX'e göre füze, hem savaş gemilerinden hem de kara konuşlu fırlatıcılardan ateşlenebiliyor. Farklı görevlerde kullanılabilmesi, üretim programının Donanma açısından önemini artırıyor.

Yatırımcı açısından izlenecek temel gösterge, 24,4 milyar dolarlık üst limitten ziyade, sözleşme kapsamındaki kesin sipariş ve teslimatların hangi dönemlerde gelire dönüşeceği olacak. RTX bu dağılımı açıklamadı. Şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçları ile sipariş birikimi ve savunma iş koluna ilişkin veriler, anlaşmanın finansal etkisini değerlendirmek için daha somut bir zemin sağlayacak.