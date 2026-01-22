Renault, insansız hava aracı geliştirmek için Turgis Gaillard ile iş birliği yapıyor

Renault, Fransız Ordusu’na yönelik üretimi hızlandırmak amacıyla insansız hava aracı (İHA) geliştirmek üzere Turgis Gaillard ile iş birliği yaptığını duyurdu. Bu bağlamda girişimin, Fransız Ordusu’nun artan ihtiyaçları doğrultusunda üretim kapasitesinin hızla artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı askeri faaliyetler ve Avrupa’nın ABD dış politikasındaki değişime yanıt olarak ortaya koyduğu yeni güvenlik yaklaşımları; silah ve askeri teçhizat alanında acil ve yüksek hacimli yeni gereksinimler doğurmaya devam ediyor. Öyle ki mevcut geleneksel savunma sanayii altyapısının, bu ihtiyaçları kısa vadede tek başına karşılamakta zorlanabileceği değerlendiriliyor.

Renault ve Turgis Gaillard, Fransız İHA endüstrisi geliştirme projesinde iş birliği yapıyor

Reuters tarafından yapılan habere göre Renault Sözcüsü, Turgis Gaillard ile ortak yürütülen bir proje kapsamında ve Fransız Savunma Tedarik Ajansı (DGA) gözetiminde bir İHA endüstrisi girişiminin şekillendiğini bildirdi. Renault Büyümeden Sorumlu Başkanı (CGO) Fabrice Cambolive, Fransız haber kanalı BFM TV’ye yaptığı açıklamada, “Birkaç ay önce, bir Fransız İHA endüstrisi geliştirme projesi kapsamında Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı bizimle temasa geçti.” ifadelerini kullandı.

“Endüstriyel üretim ve tasarım konusundaki uzmanlığımız nedeniyle bizimle iletişime geçildi.” diye ekleyen Cambolive, Renault’nun ana faaliyet alanının otomotiv endüstrisi olarak kalacağı konusunda güvence verdi. Ancak Renault ve Cambolive, Fransız dergisi Usine Nouvelle’in, İHA’ların Renault’nun Fransa’daki Cléon ve Le Mans fabrikalarında üretileceğine dair haberlerini doğrulamadı.

La Tribune tarafından yapılan habere göre ise iki ortak, yaklaşık 10 metre kanat açıklığına sahip taktik sınıf bir İHA’yı “son derece rekabetçi bir maliyetle” üretmeyi hedefliyor. Haberde, faaliyetin ilk yılının sonunda ayda 600 adede varan üretim kapasitesine ulaşılabileceği ifade edilirken Renault bu iddialara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda Fransız ve Avrupa otomotiv endüstrisi, askeri teçhizat ve silahların tamamen veya kısmen tasarımına ve seri üretimine destek olmaya çağrılmıştı. Bu bağlamda otomobil parça tedarikçisi Valeo, farklı ölçeklerde yaklaşık 100 şirketin yer aldığı bir “İHA paktına” katılırken; araç parçaları üretiminde uzmanlaşmış Fonderie de Bretagne ise mühimmat kovanı üretimine hazırlık yaptığı bildirilmişti.