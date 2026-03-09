Rheinmetall: İran’daki savaş Batı’nın füze açığını gözler önüne serdi

Almanya merkezli Rheinmetall, İran’da süren savaşın Batı’nın savunma sanayisindeki kırılganlığı açıkça gösterdiğini vurguladı. Şirket, özellikle füze ve roket motoru üretiminde kapasitenin sınırlı kalmasının NATO ve Avrupa ülkeleri için ciddi bir güvenlik açığı yarattığını ifade etti. Bu tablo, Rheinmetall’in uzun süredir gündeminde olan genişleme planlarını hızlandırmasına neden oldu.

Savunma kapasitesinde yeni sayfa

Şirketin açıklamasına göre, Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Unterlüß kasabasında ve İspanya’nın Burgos kentinde yeni üretim tesisleri kurulacak. Bu tesislerin 2027’nin ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi hedefleniyor. Rheinmetall, bu yatırımla birlikte kendisini “roketler ve bileşenlerde sanayi ortağı olarak ideal konumda” gördüğünü belirtiyor.

Avrupa savunma sanayisi açısından kritik olan bu adım, yalnızca askeri kapasiteyi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgesel güvenlik stratejilerinde de önemli bir rol oynayacak. İran’daki savaşın uzaması, Batı’nın füze ve roket ihtiyacını daha da artırırken, mevcut üretim kapasitesinin bu talebi karşılamada yetersiz kaldığına dikkat çekiliyor. Rheinmetall’in yeni tesisleri, bu açığı kapatmayı ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamayı amaçlıyor.

Savunma yatırımlarının ekonomik yansımaları

Ekonomik boyut da göz ardı edilmiyor. Şirketin yatırımları, Almanya ve İspanya’da yeni iş alanları yaratacak, savunma sektöründe istihdamı artıracak. Ayrıca, Avrupa’nın ABD’ye olan bağımlılığını azaltarak kendi üretim kapasitesini güçlendirmesi hedefleniyor.

Rheinmetall’in hamlesi, Batı’nın savunma politikalarında yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor. İran’daki savaşın ortaya çıkardığı gerçek, yalnızca bölgesel bir çatışma değil; aynı zamanda küresel savunma sanayisinin kapasite sınırlarını da gözler önüne seriyor. Bu nedenle, şirketin genişleme planları yalnızca ticari bir yatırım değil, aynı zamanda stratejik bir güvenlik adımı olarak görülüyor.