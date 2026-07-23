Rheinmetall, Polonya yatırımıyla Avrupa savunma hattında yeni cephe açıyor

Almanya merkezli Rheinmetall, mühimmat ve ağır zırhlı araç üretim süreçlerini Polonya'ya taşımak üzere resmi proje tekliflerini iletti. Teknoloji transferiyle Varşova'yı bölgesel bir üretim üssüne dönüştürmeyi amaçlayan bu hamle, Boxer zırhlı araçları ve 120 mm tank mühimmatı tedarik zincirini kapsıyor. Proje, İskandinav ve Amerikan sistemlerine ağırlık veren Polonya pazarında yeni bir güç dengesi arayışını yansıtıyor.

Ukrayna'daki çatışmaların ardından kara kuvvetlerini radikal bir hızla modernize etmeye odaklanan Polonya, Avrupa savunma sanayisinin en büyük hamlelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Almanya merkezli savunma devi Rheinmetall, zırhlı araçlardan ağır topçu sistemlerine, çok namlulu roketatarlardan cephe mühimmatına kadar uzanan devasa bir üretim yelpazesinin Polonya’da yerlileştirilmesini içeren stratejik bir proje paketi sundu. Varşova yönetiminin lojistik bağımsızlık ve stok yenileme arayışına doğrudan hitap eden bu hamle, iki ülke arasındaki askeri-endüstriyel ilişkileri fason tedarikçiliğin ötesine taşıyarak ortak üretim zeminine çekmeyi amaçlıyor.

Ağır zırhlılar ve yerli namlu imalatında teknoloji transferi

Alman savunma grubunun masaya koyduğu teklifin en somut ayağını, Polonya topraklarında tam üretim döngüsüne sahip sanayi tesislerinin kurulması oluşturuyor. Proje kapsamında, özellikle cephe hattının en çok ihtiyaç duyduğu 155 mm topçu mühimmatları için modüler MCS sevk barutlarının üretileceği ilk fabrikanın inşa edilmesi planlanıyor. Teknoloji transferi vaadiyle sunulan bu paket, Polonyalı yerel üretici Huta Stalowa Wola ile ortaklaşa 30 mm otomatik topların, namluların ve mühimmatların sıfırdan imal edilmesini öngörüyor.

Rheinmetall ayrıca, Polonya devlet savunma grubu PGZ’yi küresel Boxer tekerlekli zırhlı araç tedarik zincirine dahil etmeyi ve Polonya ordusunun envanterindeki çeşitliliği standartlaştırmak adına 120 mm tank mühimmatlarının yerli üretimine başlamayı öneriyor. Şirket, Leopard 2 platformu temelinde geliştirilen zırhlı kurtarma, istihkam ve köprü kurma araçlarının da en az yüzde 50 yerli parça oranıyla Polonya'da montajlanmasını hedefliyor.

Güç savaşları ve yerel savunma sanayisinin ikilemi

Lockheed Martin ile ortak geliştirilen ve HIMARS mühimmatlarıyla tam uyumlu çalışan GMARS roketatar sistemlerinin Polonya'da üretilmesi fikri de paketin çarpan etkisini artırıyor. Ancak, Almanya'nın bu agresif endüstriyel atağı, Polonya içindeki askeri stratejistler ve savunma analistleri arasında ciddi bir egemenlik tartışmasına yol açmış durumda. Polonya'nın son dönemde Güney Kore menşeli K2 Black Panther tanklarına ve Amerikan M1 Abrams platformlarına milyarlarca dolarlık bütçe ayırarak öncelik vermesi, Leopard 2 tabanlı Alman tekliflerinin lojistik olarak ne kadar mantıklı olduğunu sorgulatıyor.

Rheinmetall’in bu hamlesi, Amerikan ve Asya sermayesinin hızla domine ettiği Polonya savunma pazarında Almanya'nın kaybolan stratejik ve siyasi nüfuzunu geri kazanma çabası olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla Varşova'nın bu devasa teknoloji transferi paketine vereceği yanıt, Avrupa'nın doğu kanadındaki askeri tedarik zincirinin gelecekteki merkez üssünü de doğrudan belirleyecek.