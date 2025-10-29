Rheinmetall ve VMZ topçu mühimmatı üretimi için ortaklık kuruyor

Rheinmetall ve Bulgar şirketi VMZ (Vazovski Mashinostroitelni Zavodi), topçu mühimmatları ve enerjik malzemelerinin geliştirilmesi ve üretimi için ortak girişim kuracak. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ortak girişimin toplam yatırımı yaklaşık 1 milyar Euro'yu bulacak. Keza bahse konu yatırımın son yıllarda mühimmat üretimine yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğu da belirtilmekte.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre Rheinmetall, ortak girişimde %51, VMZ ise %49 hisseye sahip olacak. Üretim tesisi yaklaşık 100 hektarlık bir alanı kaplayacak. Tesis, Bulgaristan’ın Sopot bölgesinde yer alacak. Ortak girişimin yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlaması da bekleniyor.

Enerjik malzemelerin üretimi 2028’den itibaren yapılacak

Yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 100.000 topçu mühimmatı ve 150.000 mühimmata kadar sevk barutları olacak. Ayrıca ortak girişim yaklaşık 1.300 ton barut üretecek. Bu kapasitenin VMZ’nin faaliyetlerini desteklemesi planlanıyor. Ayrıca mevcut planlara göre mühimmat kovanlarının üretiminin 2027’de başlaması planlanıyor. Enerjik malzemelerin üretimi ise 2028’den itibaren gerçekleştirilecek.

"Bulgar hükümetinin yeteneklerimize duyduğu güvenden dolayı minnettarız"

Rheinmetall AG CEO’su Armin Papperger, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bulgar hükümetinin yeteneklerimize duyduğu güvenden dolayı minnettarız. Yeni üretim tesisiyle, Avrupa Birliği ve NATO’nun savunma yeteneklerini desteklemeye devam etmek için topçu mühimmatı üreticisi olarak lider rolümüzü daha da genişletiyoruz.”

Avrupa, Ukrayna savaşının ardından hızla artan mühimmat talebini karşılamak için üretim kapasitesini genişletmeye odaklanıyor. Bu kapsamda Rheinmetall gibi Avrupa’nın önde gelen savunma şirketleri, farklı ülkelerde ortak girişimler kurarak hem NATO standartlarına uygun üretimi güvence altına almayı hem de tedarik zincirinde yaşanan darboğazları aşmayı hedefliyor.