Rheinmetall’den Almanya’ya dev sevkiyat: 2 binden fazla askeri kamyon geliyor

Almanya Silahlı Kuvvetleri ile imzalanan yeni tedarik sözleşmesinin toplam brüt hacmi 1 milyar 15 milyon Euro olarak belirlendi. İkinci çeyrek finansal raporlarına dahil edilecek olan bu dev sipariş, Almanya’nın son yıllardaki en büyük tekil lojistik araç alımlarından biri olma özelliğini taşıyor. Anlaşma, 2024 yılında imzalanan ve toplamda 6 bin 500 adede kadar askeri araç tedarik edilmesini öngören geniş kapsamlı çerçeve sözleşmesinin dördüncü çağrısı niteliğinde gerçekleştirildi.

Araç çeşitliliği ve teknik özellikler

Sözleşme kapsamında ordu envanterine katılacak olan 2 binden fazla araç, şirketin askeri araçlar odaklı ortak girişimi tarafından üretilecek. Sevkiyat paketinin lojistik omurgasını, ordunun farklı tonajlardaki ağır taşıma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaklaşık bin adetlik 15 tonluk 8x8 ağır nakliye kamyonu filosu oluşturuyor. Geriye kalan yaklaşık bin adetlik kısım ise daha hafif operasyonlar için tasarlanan 3,5 tonluk 4x4 ve 5 tonluk 6x6 taktik platform varyantlarından meydana geliyor. Tüm bu araçlar, askeri standartlara uygun olarak sıfırdan geliştirilen ve zorlu arazi koşullarında yüksek hareket kabiliyetine sahip HX araç ailesi platformuna dayanıyor. Bu durum parça değişimi, askeri personelin eğitimi, kullanım ve uzun vadeli bakım-onarım süreçlerinde çok ciddi bir maliyet tasarrufu ve sinerji sağlıyor.

Teslimat takvimi oldukça yoğun

Avrupa'daki değişen güvenlik mimarisi nedeniyle acil tedarik politikasını benimseyen Almanya, bu araçların büyük kısmına hızla kavuşacak. Şirket, kamyonların üretimine ve teslimatına 2026 yılının ilk yarısında başlayacağını açıkladı. Sözleşmenin en dikkat çekici maddelerinden biri ise sipariş edilen dev filonun çok büyük bir bölümünün, yine aynı yıl bitmeden, yani 2026 sonuna kadar Almanya’ya teslim edilmesinin planlanması oldu. Bu yoğun takvim, Almanya’nın sahadaki lojistik eksiklerini kapatmak için üretici şirketin kapasitesini maksimum seviyede kullanacağını gösteriyor.

Berlin'in yeni savunma stratejisi

Alman hükümeti, Avrupa Birliği'nin en güçlü konvansiyonel ordusunu kurma hedefi doğrultusunda askeri harcamalarını hızla artırıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında NATO'nun doğu kanadını güçlendirme kararı alan Berlin yönetimi, Almanya Operasyon Planı çerçevesinde lojistiği birinci öncelik haline getirdi. En üst düzey askeri yetkililerin, bölgesel tehditlerin hızla büyüdüğü ve yakın gelecekte Batı için büyük bir risk oluşturabileceği yönündeki uyarıları, bu milyar Euro’luk askeri kamyon alımının arkasındaki temel stratejik motivasyonu oluşturuyor.