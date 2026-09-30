ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci: BARBAROS, Azerbaycan’ın kıyılardaki yeni muhafızı olacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tedarik sözleşmesi ile BARBAROS, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin envanterine katılacak.

Anlaşmaya ilişkin açıklamada bulunan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının savunma sanayisi alanında da her geçen gün daha ileri bir noktaya taşındığını belirterek, BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi tedarikinin de bu ilişkiye stratejik katkıda bulunacağını aktardı.

İkinci, ROKETSAN’ın sahip olduğu ileri teknoloji füze, roket ve mühimmat sistemlerinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için her zaman hazır olduğunu belirterek, "BARBAROS Kıyı Savunma Sistemimizin Azerbaycan ordusunun envanterine katılacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. BARBAROS sahip olduğu özellikleriyle Azerbaycan’ın kıyılardaki yeni muhafızı olarak stratejik bir role sahip olacak. Bu önemli anlaşmanın dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’a ve Türk savunma endüstrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ROKETSAN’ın üstün mühendislik kabiliyetinin stratejik ürünü olan BARBAROS, kıyı savunma konseptine uygun mobil araç batarya yapısına entegre edilmiş ATMACA ve ÇAKIR Seyir füzeleri ile görev icra edebilen kıyı savunma sistemi olarak geliştirildi. Batarya yapısı içinde yer alan fırlatma aracı ve komuta kontrol aracı ile görev planlayabilme yeteneğine sahip olan sistem, merkezi bir üst unsur/savaş yönetim sistemine entegre edilebiliyor.

Yüksek hareket kabiliyeti ve güçlü vuruş kapasitesini bir arada sunan sistem, ATMACA ve ÇAKIR seyir füzeleri ile görev yaparken mobil yapısı sayesinde denizden gelebilecek tehditlere hızlı şekilde tepki verebiliyor. Farklı sistemlerle entegre çalışabilen BARBAROS, kullanıcı ihtiyaçlarına göre konfigüre edilebilen esnek bir kıyı savunma çözümü olarak öne çıkıyor.