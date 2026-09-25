Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit: Savunma sanayisinde dönüşümün merkezinde yapay zeka var

Mehmet KAYA / ANKARA

Roketsan’ın Ankara’da düzenlediği “Yapay Zekâ Hackathonu” genç yazılımcıların katılımıyla yapıldı.

Faruk Yiğit yarışma öncesi düzenlenen açılış töreninde, şirket olarak yapay zekayı sadece teknoloji alanı olarak görmediklerini belirterek, “Biliyoruz ki geleceğin savunma sanayisini yalnızca daha hızlı roketler daha akıllı sistemler veya daha güçlü platformlar belirlemeyecek. Geleceği veri anlamlandırabilen, öğrenebilen, karar verebilen ve insanın kabiliyetini katlayabilen sistemler belirleyecek ve bu dönüşümün merkezinde yapay zeka var. Yapay zeka bir teknoloji değil, yeni bir çağın altyapısıdır. Yapay zeka bugün hayatımızın pek çok alanında dönüşüm yaratıyor ancak savunma sanayi açısından baktığımızda yapay zekanın anlamı çok daha büyük. Çünkü savunma sanayinde saniyeler önemlidir. Doğru kararlar önemlidir. Güvenilirlik önemlidir. Öngörü önemlidir” dedi.

Roketsan’ın yapay zeka alanında aradığı yetenekler

Roketsan’ın küresel savunma sanayii ortamında tam bağımsızlık ve gelecek teknolojileri bağımsız olarak üretme alanında yoğun bir rekabet içinde olduğunu hatırlatan Yiğit, bu nedenle mühendislik altyapısına yapay zekanın da aralarında bulunduğu yeni yeteneklerin eklenmesi için çalıştıklarını kaydetti. Faruk Yiğit, aradıkları yeteneğin doğru problemi seçme, doğru soruyu sorabilme, farklı disiplinleri bir araya getirebilme ve geliştirilen teknolojiyi gerçek hayattaki bir ihtiyaca dönüştürebilme olduğunu vurguladı.

Yiğit, “Bunu daha hızlı nasıl yaparız sorusunun yanında; bunu daha önce hiç düşünülmemiş bir yöntemle nasıl yapabiliriz diye sormanızı istiyoruz. Çünkü inovasyon çoğu zaman bir cevaptan değil doğru sorudan başlar. Bu nedenle burada başarıyı yalnızca ortaya çıkacak kodun, algoritmanın veya prototipin performansıyla ölçmeyeceğiz. Elbette teknik başarı önemli ama bizim için en az onun kadar önemli olan merakınız, cesaretiniz, problem çözme yaklaşımınız, takım çalışmanız ve sınırları zorlayan düşünce biçiminizdir” dedi.