ROKETSAN, 6 yeni stratejik silahını ilk kez tanıttı

17'nci uluslararası savunma sanayi fuarı İDEF 2025 bugün İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

Fuarda beklenen tanıtımlardan biri de Roketsan'ın yeni füzeleriydi. Roketsan, Gökbora, Eren, İHA-300, Akata, Şimşek-2 ve Tayfun Blok-4'ü ilk kez kamuoyuna tanıttı.

Gökbora füzesi Kaan ve Kızılelma’dan fırlatılabilecek ve 100 mil menziliyle hedefleri vurabilecek.

100 km üzerinde menzile sahip Eren mühimmatı da tanıtılan silahlar arasında. Farklı tipteki hava ve yer hedeflerine angaje olabilen, dolanabilen füze Eren, özellikle SİHA’lara güç katacağı belirtildi.

İHA-300 ise, 500 kilometre üzerinde menzile sahip ve SİHA’lardan fırlatılabilecek.

Hipersonik füze: TAYFUN BLOK-4

Tayfun Blok 4, Roketsan’ın bugün ilk kez duyurduğu son ürün. Tayfun Blok 4 10 metre uzunluğunda ve 7.2 ton ağırlığa sahip hipersonik bir füze. Yeni füzenin menzilinin 1000 kilometre olduğu belirtildi.

Yeni uzay aracı Şimşek

Şimşek-2 platformu da tanıtılanlar arasında yer aldı. Şimşek-2 platformu üzerinden fırlatılan araçlar atmosferi geçerek 3 aşamada uzaya ulaşabilecek.

Akata kapsülü, denizaltılar üzerinde ateşlenebiliyor. Daha önce Atmaca isimli bir kapsül vardı, Atmaca’nın daha gelişmiş bir versiyonu olarak tanıtıldı. 250 kilometreden fazla menzile sahip bir füze, 220 kilogram patlayıcı taşıyabiliyor üzerinde.