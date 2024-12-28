ROKETSAN'ın geliştirdiği ALKA hünerlerini sergiledi! Tüm hedefleri imha ediyor

Milli silah envanterinde bulunan ALKA yeteneklerini sergiledi. ROKETSAN'ın geliştirdiği ALKA lazer silah sistemi son dönem en büyük tehditlerden biri olan dron saldırılarına karşı da etkili sistemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Hava ve kara hedeflerini anında müdahale

Dronları algılayıp anında imha etmenin yanı sıra, son teknolojisiyle sabit kanatlı İHA ve kara hedeflerini de etkisiz hale getiriyor. 2023'ten beri envanterde olan ALKA, askeri üs ve kritik tesislerin korunmasında önemli rol oynamaya devam ediyor.

8 kilometreden odaklanan radarı ile hedefine tam isabet

8 kilometreden tespit, 1, 5 kilometreden drone imhası yapan ALKA, üzerindeki tespit radarı sayesinde de sürü dronlarına karşı da savunma yapabiliyor.

Kritik testte neleri imha etti?

Roketsan ALKA'yı geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Son olarak birden fazla ALKA ile hedeflere angaje olma testleri yapıldı. Hareketli, statik, yayılımlı kara ve hava hedeflerini imha etme kabiliyetleri incelendi.

Test atışları sırasında birden fazla ALKA, hava tehditlerine ve farklı uzaklıklara yerleştirilen kara tehditlerine kilitlenerek imha etti. Zırh hedeflerine yönelik üstün kabiliyetlerini sergiledi.

ALKA’nın test görüntülerinde imha ettiği hedefler arasında, FPV Drone, sabit sanatlı İHA, el yapımı patlayıcı ve 10 milimetre çapında patlayıcı reaktif zırh yer aldı.

Birden fazla lazer sistemli ALKA, aynı hedefe kitlenerek hedefleri daha kısa sürede imha edebiliyor.

İmha kabiliyeti ile göz doldurdu

Türkiye’nin ALKA ile kazandığı kabiliyetin önemi, Rusya-Ukrayna savaşında görülen dron saldırılarıyla daha net anlaşılabiliyor.