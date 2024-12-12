Roketsan’ın lazer silahı ALKA YESS Aksaray’da test edildi

ÖMER FARUK ÇİFTÇİ

AKSARAY - Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci’nin online bağlantı yoluyla takip ettiği atışlara silahlı kuvvetlere bağlı çok sayıda personelin yanısıra Ermaksan Genel Müdürü Ahmet Özkayan ve yabancı alıcılar katıldı. Günboyu süren ve 5 farklı senaryoda yapılan atışlarda sabit ve hareketli hedefler tam isabetle vuruldu.

Atışlarda hedef olarak 32 mm kurşun geçirmez cam, armox zırh çeliği, EYP el yapımı bomba imhası, sabit kanat taron dron ve fpv dron kullanıldı. Bursalı Ermaksan firması tarafından üretilen rezonatörle elde edilen 2 x10 KW gücündeki lazerle yapılan atışlarda hedefler tam isabetle tahrip edildi.

Roketsan’ın lazeri Ermaksan’dan

Türkiye'nin ilk özel sektör yarı iletken tesisine sahip olan Ermaksan ürettiği lazer sistemleriyle savunma sanayinin lazer ihtiyaçlarını yerli ve milli imkânlarla karşılıyor. Ermaksan, Roketsan’ın ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi için 2.5 kW’dan 10 kW’ya kadar yüksek güçlü lazer kaynakları sağlıyor.

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, ileri teknolojiyi merkeze alarak, stratejik öneme sahip birçok ürünün yerlileştirilmesine önemli katkılar sağladıklarını belirterek, “Bu, bizim için her zaman öncelikli bir hedef olacak. Yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz bu ileri çözümlerden büyük heyecan ve gurur duyuyoruz” dedi.

Rezonatör üretimini yerli ve milli imkanlarla geliştirdiklerini vurgulayan Özkayan, Ermaksan’ın savunma sanayi çözümlerinin sadece rezonatörle sınırlı olmadığının da altını çizdi.

Özkayan, “Savunma sanayiine üretimlerimiz arasında THUNDERBOLT 40/70 T Çift Namlulu Deniz Topu, THUNDERBOLT 40/70 SB Tek Namlulu Deniz Topu, SM-81 KESKİN Kamalı Havan, askeri lazerler, FBG Sensörler ile 3 Boyutlu Metal Yazıcı ve FBG sensörler yer alıyor” diye konuştu.

ALKA YESS nedir?

Roketsan’ın resmi internet sitesinde ise ALKA YESS'in seri üretim çalışmalarına 2023'te başlandığı belirtilerek şu bilgilere yer veriliyor:

"ALKA, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki tek enerji silahı olarak, kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının korunmasında rol alıyor. 2019'dan bu yana mini/mikro insansız hava aracı ve dron gibi asimetrik tehditleri etkisiz hale getirebilen ALKA, sürekli geliştirilen yeni yetenekleriyle göz dolduruyor. Türkiye ALKA ile özellikle son yıllarda önemli bir terör tehdidi olmaya başlayan kamikaze FPV dronlara karşı da önemli bir savunma yeteneği kazandı."

ALKA'nın dron tespit radarı ile 100 hedefi aynı anda takip edebildiği belirtilen açıklamada, söz konusu ürünün 750 metreden 1500 metreye kadar menzilde yakın hava savunması sağlayabildiği ifade edildi.

Açıklamada, gündüz ve gece görev yapabilme yeteneğine sahip ALKA'nın, meskun mahallerde kullanılabilecek bombalı tuzakların, yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneklerin ve patlamamış mühimmatların imha edilmesinde de rol alabildiği bildirildi.

ROKETSAN'ın, birden fazla ALKA YESS'in aynı noktaya yönlendirilebilmesi yeteneğini sağlayan ALKA NEW Lazer Silahı Sistemi üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yenilikçi, ilerici ve maliyet etkin bir silah olan ALKA'nın milli imkanlar ile geliştirme süreci Roketsan'ın öz kaynaklarıyla Temmuz 2016’da başlatıldı. Temmuz 2018’de, ALKA’nın ilk prototipinin üretim ve testleri başarıyla tamamladı. ROKETSAN ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 20 Nisan 2021’de ALKA için bir sözleşme imzaladı. Tüm doğrulama ve kalifikasyon testlerinden de başarıyla geçen ALKA, 30 Kasım 2022’de gerçekleştirilen gösterim faaliyetinde kabiliyetlerini kanıtladı. ROKETSAN, YESS teknolojisinin farklı platformlara entegrasyonu için de çalışmalarına devam ediyor."

"ALKA, Çelik Kubbe Projesi'nin de bir parçası olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ALKA'nın konvansiyonel silahlarla engellenemeyen FPV dronlarını etkisiz hale getirilebilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti.

İkinci, ALKA ile kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının dron tehditlerinden tam olarak korunmasının sağlanabileceğine dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Üzerinde bulunan tespit radarı ile birçok hedefi aynı anda takip edebilen ve hızla etkisiz hale getirebilen ALKA, sürü dron saldırılarına karşı savunma yapabilmesiyle öne çıkıyor. Türkiye'nin katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe Projesi'nin de bir parçası olan ALKA'nın seri üretim çalışmalarına devam ediyoruz. TSK envanterine kazandırdığımız ALKA'nın dost ve müttefik ülkelere ihracatına dair de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

ROKETSAN tarafından geliştirilen bir enerji silahı sistemi, asimetrik tehditlere karşı savunma hattını güçlendiriyor. Kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının korunmasında önemli bir rol üstlenen sistem, özellikle dron gibi modern tehditleri etkisiz hale getirme yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamalara göre, sistem, hem gündüz hem de gece koşullarında etkili olabiliyor ve kamikaze dronlar gibi yeni nesil tehditlerle mücadelede üstün performans sergiliyor. Yüksek doğruluk oranıyla mini ve mikro insansız hava araçlarını imha edebilen bu gelişmiş teknoloji, seri üretim aşamasında.

Radar sistemi sayesinde aynı anda birçok hedefi takip edebilen bu silah, Türkiye'nin katmanlı hava savunma stratejisinde de önemli bir yere sahip. Ayrıca, sistemin ihracatı için de çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.