Rolls-Royce yöneticisinden Eurofighter açıklaması: Türkiye savunma sanayisini güçlendirdi!



Rolls-Royce Üst Yöneticisi Tufan Erginbilgiç, Eurofighter için yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, Birleşik Krallık'ın savunma sanayi stratejisi politikasına, muharebe hava sektörüne ve artan ihracatına odaklandığını, ayrıca Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendirdiğini gösteriyor" dedi. 

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME


Rolls-Royce Üst Yöneticisi (CEO) Tufan Erginbilgiç, Türkiye ile İngiltere arasındaki Eurofighter Typhoon anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Erginbilgiç, Türkiye ile İngiltere arasındaki Eurofighter Typhoon anlaşmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, anlaşmanın Birleşik Krallık'ın savunma sanayi stratejisi politikasına, muharebe hava sektörüne ve artan ihracatına odaklandığını, ayrıca Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendirdiğini gösterdiğini belirtti.

Typhoon uçağının Bristol'da üretilen EJ200 motorunu tedarik eden EUROJET konsorsiyumunda yer aldıklarını belirten Erginbilgiç, "Dünya çapında muharebe hava filolarının bel kemiği olan Typhoon uçağının Bristol'da üretilen EJ200 motorunu tedarik eden EUROJET konsorsiyumunda yer alarak, bu kritik kapasiteye güç sağlamaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Erginbilgiç, Typhoon programına yönelik sürekli yatırım ve desteğin, dünya çapındaki müşterilerin ulusal güvenliğini artırmanın yanı sıra Birleşik Krallık'ta binlerce kişinin istihdamını sürdürdüğünü kaydetti.

Programın stratejik önemine işaret eden Erginbilgiç, "Bu program, dünya lideri savunma sanayimizin dayandığı beceri tabanını ve tedarik zincirini güçlendirecek ve yeni nesil muharebe hava temellerini oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

