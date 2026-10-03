Romanya Deniz Kuvvetleri ilk AAV-7 amfibi araçlarını teslim aldı
Romanya Deniz Kuvvetleri, amfibi kabiliyet modernizasyonunda ilk teslimatı aldı. ABD üretimi 9 adet AAV-7 amfibi taarruz aracı hizmete alındı. Teslimatın 2023 yılında ABD ile başlatılan tedarik programının ilk partisi olduğu bildirildi.
Romanya, program kapsamında toplam 65 adet AAV-7 tedarik etmeyi planlıyor. İlk 9 araçlık parti bu planın başlangıç teslimatı olarak kayda geçti. Programın tamamlanmasıyla birlikte Romanya Deniz Kuvvetleri'nin çıkarma ve kıyı emniyeti kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.
Babadag'da törenle teslim
Romanya Deniz Kuvvetleri, ilk dokuz AAV-7 aracını Babadag garnizonunda düzenlenen törenle envantere aldı. Araçların ‘Heracleea’ 307'nci Deniz Piyade Alayı'na tahsis edildiği açıklandı. Alayın yeni araçlarla Tuna Deltası bölgesi ve Karadeniz kıyısı boyunca mukabele kapasitesini artırması öngörülüyor.
Teslimatla eş zamanlı olarak Romanya askeri personelinin yeni araçların kullanımına yönelik eğitimlere başladığı bildirildi. Eğitimin ABD Deniz Piyadeleri'nden uzman danışmanların rehberliğinde yürütüldüğü ifade edildi.