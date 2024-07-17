Romanya F-35'leri 2030 yılında filosuna katacak

Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülke Eylül ayında ABD'li üretici Lockheed Martin'den 32 adet F-35 satın almayı planladığını açıklamış ve 6.5 milyar dolarlık yeni bir teklif sunmuştu.

Anlaşma, jetlerin yanı sıra lojistik ve eğitim hizmetleri, uçuş simülatörleri ve mühimmatı da içeriyor.

"İlk uçaklar 2030'dan önce teslim edilmeyecek"

Savunma Bakanı Angel Tilvar ilk uçakların 2030'dan önce teslim edilmeyeceğini söyledi.

Bu arada Romanya 2016'dan bu yana Portekiz'den aldığı 17 savaş uçağına ek olarak Norveç'ten 32 adet ikinci el F-16 savaş uçağı satın aldı.

2004'ten beri NATO üyesi olan Romanya, Ukrayna ile 650 km'lik (400 mil) bir sınırı paylaşıyor ve Moskova'nın Tuna Nehri sınırının hemen ötesindeki Ukrayna limanlarına saldırması nedeniyle Rus insansız hava araçlarının parçaları defalarca topraklarına girdi.

Haziran ayında Romanya, Rusya'nın 28 aydır süren işgaliyle mücadele eden Kiev'e NATO ülkeleri tarafından taahhüt edilen beş adet Patriot sistemi ve diğer stratejik hava savunma birimlerinin teslimatının bir parçası olarak Ukrayna'ya bir Patriot sistemi bağışlayacağını açıkladı.