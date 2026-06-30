Romanya hava sahasını güvenceye alıyor: Sınır hattında yeni savunma dönemi

Romanya, son yılların en büyük askeri modernizasyon projelerinden birini resmen başlattı. Romanya Savunma Bakanlığı, ülkenin alçak ve orta irtifa hava savunma yeteneklerini baştan aşağı yenileyecek olan kısa ve çok kısa menzilli sistemlerin (SHORAD-VSHORAD) tedariki için İsrailli savunma sanayi devi Rafael Advanced Defense Systems ile ilk alt sözleşmeyi imzaladığını duyurdu. Bu hamle, ülkenin kritik altyapı tesislerini koruma altına alma stratejisinin merkezinde yer alıyor.

7 yıllık dev programın ilk etabı: 580 milyon Euro

Bükreş yönetiminin hava savunma ağını modernize etmek amacıyla ayırdığı toplam bütçe yedi yıllık bir süreci kapsıyor ve 2 milyar Euro sınırını aşıyor. Resmi makamlardan edinilen bilgilere göre, imzalanan bu ilk sözleşmenin mali boyutu KDV hariç yaklaşık 580 milyon Euro seviyesinde gerçekleşti. Anlaşma yalnızca gelişmiş füze bataryalarının tedarikini değil, aynı zamanda Romanya askeri personelinin eğitimi için gerekli olan lojistik altyapıyı ve simülatör desteklerini de içeriyor.

Dronlar ve seyir füzelerine karşı geçit yok

Proje kapsamında tedarik edilecek entegre hava savunma platformları, Python-5 ve Derby füzelerini kullanan mobil sistemlerden oluşuyor. Özellikle son dönemde bölgesel çatışmalarda etkinliği artan insansız hava araçları (İHA), kamikaze dronlar, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi modern hava tehditlerini imha etmek üzere tasarlanan bu sistemlerin ilk teslimatlarının 36 ay içinde yapılması planlanıyor. Üç yıl içinde başlayacak teslimat süreciyle birlikte Romanya, sınır hatlarında yüksek hareket kabiliyetine sahip dinamik bir savunma kalkanı elde edecek.