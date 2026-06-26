Romanya, hava savunması için Rheinmetall ile dev sözleşme imzaladı

Karadeniz havzasında tırmanan jeopolitik gerilimler ve Romanya hava sahasına kadar ulaşan kontrolsüz insansız hava aracı hareketliliği, Bükreş yönetimini hava savunma yeteneklerinde köklü bir revizyona zorladı. Romanya Savunma Bakanlığı, özellikle alçak irtifa hava savunma açıklarını kapatmak ve taktik birliklerin hareket kabiliyetini korumak adına Avrupa savunma pazarının en büyük bütçeli kontratlarından birini devreye aldı. Alman üretici Rheinmetall ile varılan mutabakat doğrultusunda orduya kazandırılacak olan Skyranger 35 sistemleri, gelişmiş radar sensörleri ve 35 mm revolver topuyla sürü dronlar ile kamikaze İHA'lara karşı tam koruma kalkanı oluşturacak.

Hareketli ve sabit güvenlik katmanı

Anlaşmanın teknik detayları, Romanya'ya hem operasyon hatlarında hem de şehir merkezlerinde entegre bir koruma şemsiyesi sunuyor. Zırhlı paletli platformlar üzerine yerleştirilecek 24 adet Skyranger sistemi, hareket halindeki intikal birliklerini havadan gelebilecek tehditlere karşı otonom olarak savunabilecek. Diğer taraftan tedarik edilecek 7 adet Skynex sistemi ise modüler ve sabit üs konuşlu yapısıyla nükleer santraller, askeri üsler ve stratejik limanlar gibi kritik tesislerin çevresinde aşılması imkansız bir C-RAM (Roket, Topçu, Havan Karşı Tedbir) bariyeri kuracak.

Avrupa SAFE fonu ile dev yatırım

Milyarlarca avro hacme sahip bu kapsamlı askeri modernizasyon projesi, Avrupa Birliği'nin uzun vadeli güvenlik stratejilerini içeren finansman modelleriyle destekleniyor. Rheinmetall, tedarik edilecek bu yeni nesil akıllı mühimmatlar ve hava savunma bataryaları için Romanya yerel sanayisine de büyük ölçekli teknoloji transferi gerçekleştireceğini açıkladı. Yapılan bu stratejik hamle, Romanya'nın mevcut Patriot ve Hawk füze sistemleriyle tamamen uyumlu çalışacak bir alt yapı sunuyor ve bu sayede ülkenin doğu sınırındaki angajman yeteneğini en üst düzeye çıkarıyor.