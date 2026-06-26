Romanya, hava savunması için Rheinmetall ile dev sözleşme imzaladı
Romanya, alçak irtifa hava savunma ağını modernize etmek amacıyla Alman savunma şirketi Rheinmetall ile devasa bir tedarik sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında Bükreş yönetimi, hareketli kara birliklerinin güvenliği için Lynx KF41 platformuna entegre 24 adet Skyranger 35 mobil sistemi ve kritik altyapıların korunması için 7 adet Skynex hava savunma sistemini teslim alacak. Bölgede artan dron tehditlerine karşı atılan bu imza, Doğu Avrupa'nın savunma mimarisini yeniden şekillendirecek.
Karadeniz havzasında tırmanan jeopolitik gerilimler ve Romanya hava sahasına kadar ulaşan kontrolsüz insansız hava aracı hareketliliği, Bükreş yönetimini hava savunma yeteneklerinde köklü bir revizyona zorladı. Romanya Savunma Bakanlığı, özellikle alçak irtifa hava savunma açıklarını kapatmak ve taktik birliklerin hareket kabiliyetini korumak adına Avrupa savunma pazarının en büyük bütçeli kontratlarından birini devreye aldı. Alman üretici Rheinmetall ile varılan mutabakat doğrultusunda orduya kazandırılacak olan Skyranger 35 sistemleri, gelişmiş radar sensörleri ve 35 mm revolver topuyla sürü dronlar ile kamikaze İHA'lara karşı tam koruma kalkanı oluşturacak.
Hareketli ve sabit güvenlik katmanı
Anlaşmanın teknik detayları, Romanya'ya hem operasyon hatlarında hem de şehir merkezlerinde entegre bir koruma şemsiyesi sunuyor. Zırhlı paletli platformlar üzerine yerleştirilecek 24 adet Skyranger sistemi, hareket halindeki intikal birliklerini havadan gelebilecek tehditlere karşı otonom olarak savunabilecek. Diğer taraftan tedarik edilecek 7 adet Skynex sistemi ise modüler ve sabit üs konuşlu yapısıyla nükleer santraller, askeri üsler ve stratejik limanlar gibi kritik tesislerin çevresinde aşılması imkansız bir C-RAM (Roket, Topçu, Havan Karşı Tedbir) bariyeri kuracak.
Avrupa SAFE fonu ile dev yatırım
Milyarlarca avro hacme sahip bu kapsamlı askeri modernizasyon projesi, Avrupa Birliği'nin uzun vadeli güvenlik stratejilerini içeren finansman modelleriyle destekleniyor. Rheinmetall, tedarik edilecek bu yeni nesil akıllı mühimmatlar ve hava savunma bataryaları için Romanya yerel sanayisine de büyük ölçekli teknoloji transferi gerçekleştireceğini açıkladı. Yapılan bu stratejik hamle, Romanya'nın mevcut Patriot ve Hawk füze sistemleriyle tamamen uyumlu çalışacak bir alt yapı sunuyor ve bu sayede ülkenin doğu sınırındaki angajman yeteneğini en üst düzeye çıkarıyor.