Romanya ilk K9 Thunder obüslerini ve K10-K12 araçlarını teslim aldı

Romanya, Güney Koreli Hanwha Aerospace şirketiyle 9 Temmuz 2024 tarihinde imzaladığı yaklaşık 1 milyar dolarlık savunma anlaşmasının ilk teslimat partisini teslim aldı.

Romanya bu anlaşmayla K9 kullanan 10'uncu ülke oldu. İlk teslimat için takvim 2027 başı olarak açıklanmıştı. Ancak Hanwha üretimi öne çekti ve ilk kafile 2026'nın ikinci yarısında test ve kabul için Romanya'ya gönderildi. İlk parti 18 K9 ve 12 K10'dan oluşuyor. Toplam paket 54 K9 obüsü, 36 K10 ikmal aracı, K12 dahil paletli ve tekerlekli destek araçları ile 18 bin adet 155 mm mühimmatı içeriyor.

Teslimatlar üç eşit kafile halinde yapılacak. Her kafilede 18 K9 ve 12 K10 olacak şekilde planlama yapıldı.

Neden K9 Thunder?

K9 Thunder bugün dünyada en çok satan kundağı motorlu obüs. 155 mm / 52 kalibre topa sahip. Klasik mühimmatla 40 kilometre, roket destekli uzun menzilli mühimmatla 60 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. Otomatik doldurma sistemi sayesinde dakikada 6 atım yapabiliyor ve 60 saniye içinde atışa hazır hale gelip mevzii terk edebiliyor. Yani vur ve kaç konsepti için biçilmiş kaftan.

K9 ile aynı şasiyi paylaşan K10, dakikada 12 atımı obüse otomatik olarak aktarıyor. Bu, muharebe sahasında obüsün mühimmat için geri çekilme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. K12 kurtarma aracı ise aynı platform üzerinden arızalanan veya hasar alan K9'ları cepheden çekmek için tasarlandı. Yani Romanya sadece obüs değil, komple bir topçu batarya ekosistemi satın aldı.

İşin sanayi boyutu: Romanya'da fabrika kuruluyor

Bu anlaşmanın asıl anlamı burada başlıyor. Bu sadece hazır alım değil. Hanwha Aerospace, Romanya'da Avrupa'daki ilk topçu fabrikasını kuruyor. İnşaatı başladı. Plan, kalan araçların büyük bölümünün Romanya'da yerli tedarikçilerle üretilmesi.

Hanwha'nın teklifi yüzde 80 yerli üretim. Bu oran, Avrupalı rakiplerinin teklif ettiği oranın çok üzerinde. Fabrika 2 bine yakın istihdam yaratacak ve Hanwha'nın Romanya'ya 1,3 milyar euroluk ek savunma sanayi yatırımı yapmasının önünü açacak. Şirket aynı fabrika üzerinden Avrupa'daki diğer K9 kullanıcılarına da yedek parça ve bakım hizmeti vermeyi planlıyor.

Romanya neden bu kadar hızlı silahlanıyor?

Romanya, NATO'nun doğu kanadında Ukrayna savaşından sonra en hızlı modernize olan ordu. Envanterindeki eski Sovyet kalıntısı obüsleri tamamen emekli edip NATO standardı 155 mm'ye geçmeye çalışıyor.

Karadeniz'e kıyısı ve Ukrayna ile 600 kilometrelik sınırı olan Romanya için topçu, caydırıcılığın merkezinde duruyor. K9'lar, ABD'den alınan HIMARS'lar ve F-35 planlarıyla birlikte Romanya'nın topyekûn bir dönüşümünün parçası.

Özetle bu teslimat, Romanya için sadece 18 obüsün envantere girmesi anlamına gelmiyor. Karadeniz'deki topçu dengesini değiştirecek ve Romanya'yı Güney Kore savunma sanayisinin Avrupa'daki merkez üssü haline getirecek yeni dönemin başlangıcı olarak görülüyor.