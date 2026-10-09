Romanya Puma'ları emekli ediyor, 12 Caracal geliyor

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Romanya Ordusu’nda helikopter modernizasyonu için kritik adım atıldı.

Romanya Savunma Bakanlığı, yaşlanan IAR-330 Puma helikopter filosunun yerini alacak yeni platform için Airbus Helicopters ile sözleşme imzaladı. Anlaşma, 12 adet H225M Caracal askeri nakliye helikopterinin tedarikini kapsıyor.

50 yıllık Puma dönemi kapanıyor

Romanya Hava Kuvvetleri envanterindeki IAR-330'lar, Fransız SA 330 Puma'nın lisanslı versiyonu olarak 1970'lerden bu yana görev yapıyor. Yerli üretim olan filonun bakım maliyetleri ve operasyonel kısıtlamaları nedeniyle uzun süredir yenilenmesi gündemdeydi.

H225M ne getirecek?

H225M Caracal, muharebe arama-kurtarma, taktik nakliye ve özel harekat görevleri için geliştirilmiş orta sınıf bir helikopter. 4 ton üzeri faydalı yük, havada yakıt ikmali kabiliyeti ve modern aviyonik paketiyle biliniyor. Fransız ordusu başta olmak üzere 8'den fazla ülkede aktif görevde.

Teslimat takvimi ve sözleşme bedeline ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.