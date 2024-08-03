Romanya, Ukrayna'nın NEPTÜN füzesini envanterine almak istiyor

Bükreş ve Kiev arasındaki askeri iş birliğini arttırma niyeti, Ukrayna’nın Romanya Büyükelçisi Igor Prokopchuk’un Romanya ziyareti sonrasında açıklandı. Romanya, Karadeniz’deki kara sularında caydırıcılık yeteneklerini arttırmak için Ukrayna ile ortak çalışmak ve NEPTÜN füzesini envanterine almak istiyor.

NEPTÜN, kara konuşlu bir platformdan atılıyor

NEPTÜN gemisavar füzesi, kara konuşlu bir platformdan atılıyor. Platformun etkili menzilinin 400 kilometre olduğu bildirilirken, Rus Karadeniz Donanması’nın sancak gemisi olan Moskva Kruvazörü’nün de NEPTÜN ile imha edildiği biliniyor.

2023 yılında Ukrayna Savunma Bakanlığı, R-360 NEPTÜN gemisavar füzesini modernize etmek için harekete geçmişti ancak bu çalışmaların sonucuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ukrayna R-360 NEPTÜN’ü modernize ederek Storm Shadow/SCALP füzesi seviyesine getirmek için bir süredir çalışmalar gerçekleştiriyor. Ukrayna Ordusu’nun da halihazırda kullandığı Storm Shadow/SCALP füzelerinin etkili menzili 400 kilometre olarak biliniyor.

R-360 NEPTÜN gemisavar füzesi ve Moskva Kruvazörü

NEPTÜN gemisavar füzesi ilk olarak 2015 yılında Kiev’de düzenlenen Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı’nda tanıtıldı. 2021 yılına kadar testleri gerçekleştirilen ve geliştirmeler uygulanan füze, 2021 yılında çok kısıtlı adette envantere girdi. Aynı yıl başlayan Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan NEPTÜN füzesi, harp sahasında kendini ispatlamayı başardı ve Rus Deniz Kuvvetleri Karadeniz Filosu’nun sancak gemisi olan Moskva’nın batmasına sebep olan saldırıda kullanıldı.