Romanya'dan dev silah tedarik planı

Romanya Savunma Bakanlığı ile gazeteciler arasında 16 Temmuz günü basın toplantısı yapıldı. İlgili toplantıda Bakanlık temsilcileri, 9-11 Temmuz tarihleri arasında Washington’da gerçekleştirilen 2024 NATO Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Buna ek olarak mevcut ve planlanan yardım paketleri ile sipariş planları konularına değinildi.

Mevcut ve planlanan yardım paketleri ve sipariş planları

Romanya Savunma Bakanlığı temsilcileri, 2024 yılında imzalanması planlanan birçok yeni anlaşmanın bulunduğunu ve çeşitli sistemler için ihale süreçlerinin devam ettiğini bildirdi. Bu gelişmeler arasında şunlar yer almakta:

-ABD ile yürütülen savaş gemilerinin modernizasyonları için gerekli olan LOR (Letter of Request) mektubu, gönderim aşamasında.

-6.5 milyar dolara tutarında 32 adet F-35 savaş uçağı ve ilgili lojistik desteği sağlamak üzere ABD ile planlanan sözleşmenin imzalanması.

-Taşınabilir hava savunma sistemlerinde (MANPAD) kullanılmak üzere 231 adet MISTRAL 3 füzelerini içeren 720.7 milyon euro tutarındaki sipariş.

-AIM-9X hava-hava füzeleri, AMRAAM AIM-120 hava-hava füzeleri, GBU-39/B SDB minyatür bombaları, Watchkeeper XR bombaları, Switchblade 300 ve 600 sistemleri, Javelin ve ATACMS füzelerinin satın alınması.

Romanya’nın sipariş etmeyi planladığı sistemler

-3.85 milyar dolar tutarında 218 çeşit dahili ekipman seti

-1.034 milyar dolar tutarında elektronik harp sistemleri

-550 milyon dolar tutarında 3 adet C-RAM kabiliyetine sahip hava savunma sistemi

-396 milyon dolar tutarında boşluk doldurucu radar (GFR) modernizasyonu

-330 milyon dolar tutarında ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) entegrasyon kabiliyetlerine sahip C41 sistemleri

-328.15 milyon dolar tutarında 2 adet deniz karakol gemisi

-160.6 milyon dolar tutarında 2 adet SBAMD-TC (Surface Based Air and Missile Defence Training Center)

-97.02 milyon dolar tutarında 12 adet pasif radar sistemi