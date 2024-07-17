Romanya'dan K2 tankı tedariki

Güney Kore merkezli MBC News tarafından yapılan habere göre Romanya’nın K2 ana muharebe tankı tedarikiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Bu bağlamda yapılan habere göre Romanya’nın 300 ila 500 adet arasında K2 Black Panther ana muharebe tankı tedarik edeceği belirtildi.

Geçtiğimiz Mayıs ayının sonunda Güney Kore merkezli Hyundai Rotem tarafından geliştirilen K2 Black Panther tankının deneme sürüşleri Romanya’da başlamıştı. Güney Koreli savunma sanayii araştırmacısı Mason, K2 ana muharebe tankının arazideki test sürüş görüntülerini X’te paylaşmıştı.

Romanya Savunma Bakanlığı ve Hyundai Rotem arasında savunma iş birliği anlaşması

Romanya’nın K2 Black Panther tankına olan ilgisi ise 2022 yılı itibarıyla başlamıştı. 2022’de Romanya Savunma Bakanlığı, K2 tanklarının üreticisi Hyundai Rotem ile bir savunma iş birliği anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma, Romanya’nın askeri modernizasyon çabalarının bir parçası olarak bu tankları potansiyel olarak edinmesinin önünü açtı.

Temmuz 2023’te ise Güney Kore’nin Romanya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen ve Defence Romania’nın medya ortağı olduğu bir etkinlik olan “Kore Cumhuriyeti – Romanya 2023 Savunma Sanayii İş birliği Konferansı” sırasında Tümgeneral Teodor Incicaș, açıklamalarda bulunmuştu. Incicas, “Yeni tanklar almak istiyoruz. Bu bağlamda yaklaşık 300 ana muharebe tankı satın almayı hedefliyoruz, ancak satın alma süresinin tedarikçi ülke tarafından belirlenmesi gerekecek.” demişti.

Romanya bu dönemde ayrıca 54 adet ABD üretimi Abrams tankı satın aldığını ve satın alınacak tank sayısını 300’e çıkarmak istediğini belirtmişti. Bahse konu satın alım, G2G (Devletten Devlete) prosedürü ile yapılıyor. Böylece, M1A2 varyantında 54 adet Abrams tankı, mühimmat ve eğitim takviyeleri de dahil olmak üzere ABD Ordusunun stoklarından satın alınıyor.

Romanya’nın K9 Thunder obüsü tedariki

Güney Kore ile Romanya tank alanında iş birliği yaptığı gibi diğer sistemler üzerinde de anlaşmalar yapıyor. Bunun en son örneği ise Ocak 2024’te Romanya’nın açtığı obüs ihalesini Güney Kore yapımı K9 obüslerinin kazanması olmuştu.

Tedarik kapsamında Romanya Ordusu 900 milyon dolar bütçe ile 54 adet 155 mm paletli obüs tedarik etmeyi planlıyor. Tedarik kapsamında obüslere ek olarak 324 adet duman ve aydınlatma mühimmatı, 720 adet eğitim mühimmatı ve 7.352 adet de patlayıcı mühimmatı teslim alınacak. Bu bağlamda ilgili ihaleye Türkiye de katılım sağlamıştı.

Defense Romania aynı zamanda Temmuz 2023’de yaptığı haberde Romanya’nın K9 Thunder kundağı motorlu obüslerini geliştiren Güney Koreli Hanwha şirketi ile görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşmeler sonucunda toplamda 90 adet K9 Thunder obüsünün tedarik edilmesine ek olarak obüs parçalarının bir kısmının Romanya’da üretilmesine karar verildiğini aktarmıştı. Bu kapsamda Romanya Silahlı Kuvvetleri’ne ilk başta 54 adet K9 obüsü sonrasında ise geriye kalanların teslim edilmesi planlanıyor.