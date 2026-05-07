Romanya’dan milyar dolarlık savunma hamlesi: 12 adet Caracal için onay çıktı

Romanya Savunma Bakanlığı'nın envanter yenileme planında en kritik eşik geride kaldı. Parlamento’dan çıkan resmi onayın ardından, 852 milyon Euro değerindeki helikopter alımı için takvim netleşmeye başladı. Bu dev bütçe; sadece helikopterlerin teslimatını değil, lojistik destek, personel eğitimi ve kapsamlı bir mühimmat paketini de kapsıyor. Alım, Avrupa Birliği'nin güvenlik fonları (SAFE) ve Fransız Savunma Tedarik Ajansı üzerinden koordine edilen çok uluslu bir finansman modeliyle hayata geçirilecek.

Emektar Puma filosu yerini yeni nesil teknolojilere bırakıyor

Bu tedarik hamlesinin birincil amacı, Romanya ordusunun omurgasını oluşturan ancak teknolojik ömrünü tamamlamış olan 1970'li yıllar lisanslı IAR 330 Puma helikopterlerinin yerini doldurmak. Yeni nesil H225M Caracal modelleri, Romanya Hava Kuvvetleri’ne arama-kurtarma (CSAR), tıbbi tahliye ve özel operasyonlar gibi yüksek riskli görevlerde üst düzey kabiliyet kazandıracak. 11 tondan fazla kalkış ağırlığına sahip olan bu helikopterler, gelişmiş otopilot sistemleri ve NATO standartlarında operasyonel esneklik sunacak.

Bölgesel güvenlik ve yerli sanayi iş birliği

852 milyon Euro’luk bu yatırım, Romanya’nın önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceği 10 milyar dolarlık dev modernizasyon paketinin en stratejik halkalarından biri olarak kabul ediliyor. Projenin endüstriyel ayağında ise Romanya merkezli IAR Brașov tesislerinin bakım ve parça üretimi süreçlerinde aktif rol alması planlanıyor. 7 Mayıs itibarıyla savunma kulislerinde netleşen takvime göre, bu alım Romanya’nın Karadeniz hattındaki caydırıcılığını artırırken, NATO’nun doğu kanadındaki hava gücünü en üst seviyeye taşıyacak.