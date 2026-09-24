Romanya'dan Ukrayna'ya Patriot desteği: Önleyici füze gönderecek

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Rusya'nın füze ve İHA saldırılarına karşı Ukrayna'ya hava savunma desteği sürüyor. Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, 18 Eylül'de Batı Ukrayna'daki Ivano-Frankivsk bölgesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından kararı açıkladı. Dan, Romanya'nın ABD yapımı Patriot sistemleri için önleyici füze sağlayacağını söyledi.

Bükreş, kaç adet ve hangi tip füze göndereceğini açıklamadı. Dan, Romanya'nın katkısının Patriot stokuna sahip diğer NATO ülkelerinin katkısıyla orantılı olacağını belirtti.

Karar, NATO ülkeleri arasında koordine edilen ortak bir çabanın parçası olarak alındı.

Tam batarya değil, füze desteği

Açıklanan destek yeni bir Patriot bataryası değil. Romanya daha önce elindeki iki operasyonel sistemden birini Ukrayna'ya bağışlamıştı. Bu kez söz konusu olan, Ukrayna'daki mevcut Patriot sistemleri için önleyici füze transferi.

Füzelerin PAC-2 GEM-T, PAC-3 veya PAC-3 MSE varyantlarından hangisi olacağı henüz netleşmedi. Bu ayrım, füzelerin uçak, seyir füzesi ve balistik tehditlere karşı operasyonel etkisini belirleyecek.

Üretim kapasitesi en büyük sorun

Romanya'nın planlanan katkısı, NATO üyelerinin mevcut envanterlerindeki Patriot füzelerini Ukrayna'ya aktarma arayışının ortasında geldi. ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, ek Patriot önleyici füze tedarikindeki ana kısıtlamanın müttefik fonlaması değil, üretim kapasitesi olduğunu söylemişti.

Avrupa Komisyonu da Ukrayna'nın hava ve füze savunması, mühimmat, İHA ve elektronik harp alımları için 6,1 milyar Euro’luk ek desteği onayladı.

İHA üretiminde de iş birliği masada

Patriot katkısı, Karpat Entegrasyon Girişimi'nin Ivano-Frankivsk'teki ilk zirvesinde ele alındı. Görüşmede hava savunmasının yanı sıra İHA üretimi de gündeme geldi.

Romanya Savunma Bakanlığı ile Ukraynalı şirketler arasında temasların kurulduğu ve görüşmelerin ileri aşamada olduğu belirtildi. Romanya, Avrupa Birliği'nin SAFE programı kapsamında İHA'lar için 200 milyon Euro ayırmış durumda.

Bükreş, bir yandan Ukrayna'ya destek verirken bir yandan da NATO'nun güneydoğu kanadındaki kendi hava savunma ihtiyaçlarını dengelemek zorunda. Rus İHA'larının Tuna ve Karadeniz hattındaki saldırıları nedeniyle Romanya hava sahası ihlalleri 2026'da artış gösterdi.

Füzelerin sayısı ve teslimat takvimi önümüzdeki günlerde netleşecek.