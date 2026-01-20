Rosatom Genel Müdürü Likhachev: Akkuyu inşaatında yüzde 99, devreye alınmasında yüzde 65 seviyesindeyiz

ANKARA (EKONOMİ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile Akkuyu NGS sahasında bir araya gelerek çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Likhachev, Akkuyu NGS’nin birinci ünitesinin inşaatında yüzde 99, devreye alınmasında ise yüzde 65 seviyesine ulaştıklarını söyledi.

NGS projesinin mevcut durumu ve 1.Güç Ünitesi’nin işletmeye alınmasına yönelik hazırlıkların görüşüldüğü toplantı yanı sıra gerçekleştirilen saha ziyaretinde; AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Genel Müdürü Sergei Butckikh ve Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Teknik Direktörü Andrey Zhukov yer aldı.

Santralin ilk ünitesinin ana tesislerindeki çalışmaları yerinde inceleyen heyetler, işletme personelinin halihazırda planlı vardiya düzeninde çalıştığı 1. Güç Ünitesi’nin ana kontrol odasını da ziyaret etti.

Akkuyu NGS’den yapılan açıklamada, gaz yalıtımlı şalt tesisine geçtiğimiz yılın Aralık ayında dış elektrik şebekesinden gerilim verildiği hatırlatılarak, “Gerçekleştirilen bu operasyon, santralin güç tahliye sisteminin, 1. Güç Ünitesi’nden üretilecek elektriğin Türkiye Cumhuriyeti ulusal elektrik sistemine aktarılmasına hazır olduğunu teyit etmişti” ifadeleri yer aldı.

Akkuyu NGS’nin öncelikli görevinin birinci ünitede güç üretimine başlamak ve ilk elektriği vermek olduğunu söyleyen Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, birinci ünitenin inşaatında tamamlanma oranının 2025 sonu itibarıyla yüzde 99’a ulaştığı bilgisini verdi.

Devreye alma çalışmalarının ise yüzde 65 seviyesinde olduğunu ifade eden Likhachev, “Şu an işletmeye alma sürecinde son düzlükte olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca Türkiye’nin enerji iletim sistemiyle kesintisiz ve istikrarlı bağlantı da sağlanmış durumda” dedi.

“Bu yılki temel hedef, ilk elektrik enerjisinin üretimine hazırlık için Türk ve Rus denetleyici kurumlarının gözetimi altında gerekli tüm prosedürleri yürütmek olacak” diyen Likhachev , “Projenin hayata geçirilmesinde iki ülke liderlerinin aktif desteğini de özellikle belirtmek isterim. Bu bizim için hem büyük bir sorumluluk hem de büyük bir onur. Bizim için yeni bir ülkede, kısmen yerli üretimle ikame edilmiş ekipmanlar kullanılarak nükleer güç santrali inşa etmek, her zaman ilave zorluklar barındırmaktadır. Buna rağmen hem Türk yüklenicilerin hem de Rosatom’un tüm birimlerinin, bu yılın Türkiye’nin nükleer enerjiye kavuştuğu yıl olması için gereken her şeyi yapacağından eminim" diye konuştu.