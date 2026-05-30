Rus Hava Kuvvetleri’ne yeni Su-35S takviyesi: UAC üretim bandını hızlandırdı

Hava gücünü tazelemek ve operasyonel kapasitesini artırmak isteyen Rusya, askeri havacılık filosunu yeni teslimatlarla tahkim etmeyi sürdürüyor. Devlet kontrolündeki uçak üretim tesislerinde montajı tamamlanan yeni bir Sukhoi Su-35S savaş uçağı partisinin orduya devir işlemleri tamamlandı. Fabrikadan çıkan askeri jetler, teknik kabul süreçleri ve sahada yapılan kabul uçuşlarının ardından kalıcı hava üslerine konuşlandırılmak üzere havalandı.

Bu son teslimat kapsamında orduya katılan yeni uçaklar, lojistik ve operasyonel planlamalar dahilinde belirli periyotlarla ve küçük gruplar halinde doğrudan sıcak bölgedeki hava üslerine kaydırılıyor. Yeni üretim jetler, gelişmiş elektronik harp yetenekleri ve uzun menzilli mühimmat taşıma kapasitesiyle ön saflardaki hava üstünlüğünü pekiştirme misyonunu üstleniyor.

Yeni nesil teknolojiyle 'tek kişilik ordu' konsepti

Rus askeri havacılığının en kritik yapı taşlarından biri olan Su-35S, '4++ nesil' süper manevra kabiliyetine sahip çok rollü bir ağır sınıf savaş uçağı olarak öne çıkıyor. İtme vektör kontrol sistemli motorlara sahip olan platform; uzun menzilli hava hedeflerini önleme, bombardıman gruplarına koruma sağlama ve hassas güdümlü füzelerle hem kara hem de deniz hedeflerini vurma görevlerini eş zamanlı yürütebiliyor. Teslim alınan yeni uçakların kokpit ve aviyonik sistemlerinde yapılan güncellemeler, pilotların durumsal farkındalığını artırarak operasyonel verimliliği en üst seviyeye çıkarıyor.

Uygulanan kapsamlı ekonomik ve teknolojik yaptırımlara rağmen, askeri uçak fabrikalarının üretim hatları kesintisiz çalışmaya devam ediyor. Devlet savunma siparişleri kapsamındaki üretim takvimine tam sadakatle uyulurken, önümüzdeki dönemde orduya teslim edilecek yeni avcı ve bombardıman uçaklarının montaj süreçleri de paralel olarak hızlandırılıyor.