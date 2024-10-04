Rus ordusuna insansız kara aracı teslim edildi

Defence Blog tarafından yapılan habere göre Rus ordusuna insansız kara aracı teslimatı gerçekleşti. Courier ismi verilen insansız kara aracından bir düzine teslimat gerçekleşirken teslimatı gerçekleşen araçların Ukrayna’da aktif olarak kullanılması bekleniyor.

Bu son parti, Rus savunma sanayiinin artan savaş alanı talebini karşılamak için çalıştığı hızlandırılmış bir üretim programının parçası. Bahse konu İKA’nın üretimi 2024 yılı başından itibaren önemli ölçüde artırılarak, bir zamanlar küçük ölçekli olan proje, seri üretimli bir askeri varlığa dönüştürüldü.

Courier İnsansız Kara Aracı (İKA)

İKA, hem stratejik esnekliği hem de savaş alanındaki etkinliği artırarak geniş bir yelpazede askeri görev üstlenmek üzere tasarlanmıştır. Öncelikle ateş desteği ve mayın döşeme operasyonları için tasarlanan İKA, ağır ateş gücü sağlayarak ve düşman kuvvetlerine karşı savunma veya yıkıcı mayın tarlaları oluşturarak kara birliklerinin desteklenmesini sağlamaktadır. Bu yeteneklerle Courier’in modern savaşın karmaşık taleplerine uyum sağlayabilen çok işlevli bir platform görevi görmesi planlanmaktadır.

İKA aynı zamanda kompakt olup 1.400 mm x 1.200 mm x 580 mm boyutlarıyla çeşitli arazilerde operasyonlar için ideal boyuttadır. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığa sahip olan İKA, 35 km/s hıza ulaşabilmektedir. Courier’in tahrik sistemi, 6 kW elektrik motorlarıyla çalışan bir palet mekanizmasına dayanmaktadır.

İKA’nın üzerinde yer olan silah sistemlerine bakarsak, her biri 150’ye kadar el bombası taşıyabilen ve önemli bir ateş gücü sağlayan AGS-17 ve AGS-30 otomatik el bombası fırlatıcılarıyla donatılmış Courier’ın önemli bir yönüdür. Ayrıca, 250 mermi kapasiteli bir NSVT 12.7 makineli tüfek ve 900 mermiye kadar taşıyabilen bir PKT 7.62 makineli tüfek içerir ve uzun süreli çatışmalarda sürekli ateş desteği sağlamasına olanak tanır. Tanksavar yetenekleri veya yıkım görevleri için Courier, toplam dört adet bu tür silahı taşıma kapasitesine sahip RPO, RPG-7, RPG-26 ve RPG-30 el bombalarını konuşlandırabilmektedir.