Rus savaş gemisinin gerçek mühimmatlı tatbikatı ne anlama geliyor?

Manş Denizi'nin en hareketli lojistik hatlarından birinde askeri alarm seviyesi yükseldi. Rus donanmasına ait Neustrashimy fırkateyni, güney kıyılarından yaklaşık 74 kilometre uzaklıkta 100 milimetrelik toplarıyla canlı atış talimi gerçekleştirdi. İngiliz Kraliyet Donanması’na ait HMS Tyne devriye gemisinin adım adım gölge takibi yaptığı o anlarda, Rus komutanların atış öncesinde telsiz kanalıyla İngiliz tarafına bilgi verdiği ve güvenli mesafeye çekilmelerini talep ettiği öğrenildi. Bu diplomatik ama sert uyarının ardından HMS Tyne aradaki mesafeyi 5 deniz miline çıkarırken, bölgede devriye gezen bir Fransız askeri uçağı da telsiz hattına bağlanarak Rus gemisinin niyetini sorguladı ve yarım saat süren gerçek mühimmat atışlarını anbean kayda geçirdi.

Londra’daki yeni yönetime ilk diplomatik 'hoş geldin' mesajı

Uluslararası sularda bu tarz tatbikatların yasal olarak engellenemez olduğu bir gerçek; ancak zamanlamanın tamamen İngiltere’nin iç siyasetindeki kırılma anına denk getirilmesi büyük bir stratejik hamleye işaret ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın bu adımını 'provokatif ve sorumsuz' olarak nitelendirirken, Londra'daki hükümet değişikliğinin hemen ardından gelen bu hamle, Kremlin'in yeni başbakana yönelik ilk askeri kartviziti olarak okunmalıdır. Ukrayna'ya verilen koşulsuz askeri destek sözlerinin hemen ardından İngiliz ana karasının bu kadar yakınında patlayan top sesleri, Moskova'nın denklemi her an kızıştırabileceğini sembolik olarak gösteriyor.

Gölge filonun koruyucusu Manş Denizi’ni lojistik üsse çevirdi

Krizin bir diğer görünmeyen yüzü ise okyanuslardaki enerji savaşıyla doğrudan bağlantılı. Son dönemde adı Rusya’nın ambargoları delmek amacıyla kurduğu gölge petrol tankerleri filosuna eskortluk etmekle anılan Neustrashimy fırkateyni, bir ayı aşkın süredir Kuzey Denizi ve İngiliz Kanalı hattında adeta mesai yapıyor. Geçtiğimiz aylarda İngiliz deniz komandolarının Manş Denizi'nde Rusya bağlantılı bir tankere el koyması ve bir başka Rus savaş gemisinin İngiliz emekli bir çiftin yatına uyarı ateşi açması, bölgedeki sinir uçlarının ne kadar gergin olduğunu kanıtlıyor. Liman haklarından mahrum olduğu için yakıt ve lojistik ikmalini bile Kuzey Denizi'nde açık denizde yapan Rus savaş gemisi, varlığıyla sadece fiziksel bir tehdit oluşturmuyor; aynı zamanda Birleşik Krallık’ın deniz kaynaklarını sürekli tetikte kalmaya zorlayarak psikolojik bir yıpratma savaşı yürütüyor.