Kremlin’e sunulan resmi veriler, özellikle beşinci nesil Su-57 ve çok rollü Su-35S jetlerinin üretim süreçlerinde tarihi bir hızlanma yaşandığını ortaya koyuyor. Batı dünyasının 'mikroçip krizi üretimi durdurur' öngörüsünün aksine, Rostec’in kapasiteyi ikiye katlaması, Rusya’nın alternatif tedarik zincirlerini ve yerli parça üretim stratejilerini başarıyla hayata geçirdiğini gösteriyor. Mevcut tablo; gökyüzündeki hakimiyet yarışında Rusya’nın savunma hattını yeni nesil jetlerle güçlendirdiğini ve fabrikaların üç vardiya esasıyla cephe hattını beslemeye devam ettiğini kanıtlıyor.

Sivil havacılık hedefleri askeri önceliklerin gölgesinde kaldı

Savaş uçağı üretimindeki bu agresif artış, Rusya’nın sivil havacılık projelerinde zorunlu bir rota değişikliğine yol açıyor. Rostec yönetimi, askeri kanattaki yoğunluk ve kaynak ihtiyacı nedeniyle, yerli yolcu uçağı MC-21’in seri üretim tarihini 2027 yılına ötelemek zorunda kaldı. Bu durum, Rusya’nın endüstriyel gücünü ve teknik insan kaynağını tamamen savunma sanayisine kanalize ettiğini gösteren en net gösterge olarak öne çıkıyor. Rusya, stratejik bir tercihle sivil projelerden ziyade savaş uçağı filosunu modernize etmeye ve üretim bantlarındaki hızı korumaya odaklanmış durumda.

Yaptırım kıskacında endüstriyel esneklik kazanıldı

Uluslararası piyasalar yaptırımların Rus savunma sanayisini felç etmesini beklerken, sahadaki yeni uçak teslimatları sürecin çok daha farklı işlediğini gösteriyor. Birleşik Uçak Şirketi (UAC) bünyesindeki tesislerin tam kapasite çalışması, mühimmat üretiminden havacılığa kadar her alanda Rusya’nın bir ekonomik bağışıklık kazandığını işaret ediyor. Mevcut tablo; müzakere masasında barış mesajları verilmesine rağmen, sahadaki askeri hareketliliğin diplomatik dili her geçen gün biraz daha boğduğunu ve çözüm arayışlarını savunma sanayisindeki bu büyümenin gölgesinde bıraktığını ortaya koyuyor.